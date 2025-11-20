Yeni Şafak
Beynindeki tümörden 'haritalandırma' tekniğiyle kurtuldu

15:2120/11/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber

Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 76 yaşındaki Vahide Kabadayı'nın, beynin hareket merkezine yerleşmiş tümörü "beyin haritalandırma" tekniğiyle alındı. Doç. Dr. Alparslan Kırık, "Küçük elektriksel uyarılar veriyoruz, kollardan, bacaklardan ya da yüzden aldığımız yanıtları değerlendirerek, hastamız ameliyat esnasında normal mi, hareket kaybıyla karşılaşacak mı karşılaşmayacak mı tespit edebiliyoruz. Bu yöntemlerle hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik ve tümörü tamamen çıkardık" dedi.


Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 76 yaşındaki Vahide Kabadayı, felç riski taşıyan kritik bölgedeki tümörden "beyin haritalandırma" tekniğiyle kurtuldu.


Kastamonu'da yaşayan Kabadayı, başındaki geçmeyen ağrı üzerine çocuklarının yardımıyla hastaneye gitti.


Yapılan tetkiklerde Kabadayı'nın beyninde hareket kabiliyetini de etkileyen bir tümör tespit edildi. Ameliyat sonrasında felç kalma riski bulunan Kabadayı'nın beynindeki tümör, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde haritalandırma tekniğiyle alındı.


Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alparslan Kırık, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, hastanın uzun süredir devam eden baş ağrısı şikayeti sonrasında yapılan görüntülemede, tesadüfen bir tümör tespit edildiğini söyledi.


Beynin hareket merkezine de yerleşen tümörün oldukça riskli olduğunu aktaran Kırık, bu tümörlerin en büyük özelliğinin, ameliyat sırasında yapılacak bir hatanın hastayı felç bırakması olduğunu ifade etti.


Doç. Dr. Kırık, mikrocerrahi tekniğiyle yapılan ameliyatta "nöronavigasyon" ve "nöromonitörizasyon" yöntemlerinden yararlandıklarını kaydetti.


Nöromonitörizasyon tekniğinde beyine haritalandırma yaptıklarını anlatan Kırık, şu bilgileri verdi:


"Küçük elektriksel uyarılar veriyoruz. Kollardan, bacaklardan ya da yüzden aldığımız yanıtları değerlendirerek, hastamız ameliyat esnasında normal mi, hareket kaybıyla karşılaşacak mı karşılaşmayacak mı bunları tespit edebiliyoruz. Bu yöntemlerle hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik ve hastamızın tümörünü tamamen çıkardık. Hastamız gayet sağlıklı, ameliyattan sonra bir fonksiyon kaybı yok. Nörolojik olarak stabil. Yakın bir zamanda evine taburcu etmeyi planlıyoruz. Operasyon yaklaşık 4,5 saat sürdü."

"Cerrahın tecrübesi çok önemli"


Gelişmiş beyin cerrahisi tekniklerinin sadece yaşlılarda değil, genç ve çocuk hastalarda da hayat kurtardığını vurgulayan Kırık, "Merkezimizde bu yöntemi uzun yıllardır uyguluyoruz. Cerrahın tecrübesi çok önemli. Tümör büyüdükçe, bulunduğu bölgede fonksiyon kayıpları yapabilir. Bu teknik yaygınlaştıkça daha fazla hastaya zarar vermeden güvenli ameliyatlar yapılabilir." dedi.


Sağlığına kavuşan Vahide Kabadayı da baş ağrılarının geçtiğini belirterek, doktorlarına ve hastanedeki hemşirelere teşekkür etti.

#Tümör
#Vahide Kabadayı
#Alparslan Kırık
