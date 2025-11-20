Beynindeki tümörden 'haritalandırma' tekniğiyle kurtuldu





Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alparslan Kırık, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, hastanın uzun süredir devam eden baş ağrısı şikayeti sonrasında yapılan görüntülemede, tesadüfen bir tümör tespit edildiğini söyledi.





Beynin hareket merkezine de yerleşen tümörün oldukça riskli olduğunu aktaran Kırık, bu tümörlerin en büyük özelliğinin, ameliyat sırasında yapılacak bir hatanın hastayı felç bırakması olduğunu ifade etti.





Doç. Dr. Kırık, mikrocerrahi tekniğiyle yapılan ameliyatta "nöronavigasyon" ve "nöromonitörizasyon" yöntemlerinden yararlandıklarını kaydetti.