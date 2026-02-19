Kruvaziyer turizminde ocak hareketliliği

Kruvaziyer turizminde Türkiye'deki 4 limana ocak ayında demirleyen 18 kruvaziyer ile 28 bin 625 yolcu hareketliliği yaşandı. Bu gemilerle 1.704 yolcu geldi, 1.696 yolcu başka ülkeye seyahat etti, 25 bin 225 transit kruvaziyer yolcusu Türkiye'yi tercih etti.

Kruvaziyer turizminde geçen yıl Türkiye'deki 19 limana uğrayan 1.375 gemi ile 2 milyon 138 bin 136 yolcu hareketliliği gerçekleşti. Kruvaziyer turizminde 'cazibe merkezi' olarak gösterilen Türkiye'ye; bu yıl ocak ayında İstanbul'a 6, İzmir'e 4, Kuşadası'na 6, Samsun'a 2 olmak üzere 18 kruvaziyer geldi. Kruvaziyer turizminde ocak ayındaki yolcu hareketliliği, 28 bin 625 olarak kayıtlara geçti. Bu gemilerle 1.704 yolcu geldi, Türkiye'den başka ülkeye 1.696 yolcu seyahat etti. Türkiye'yi 25 bin 225 transit kruvaziyer yolcusu tercih etti. İstanbul'a uğrayan gemilerle 12 bin 228, İzmir'e demirleyen kruvaziyerle 8 bin 858, Kuşadası'na gelen kruvaziyerlerle 5 bin 519, Samsun'a demir atan gemilerde 2 bin 20 yolcu hareketliliği gerçekleşti.