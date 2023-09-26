Kur Korumalı’da çözülmeyi hızlandıracak yeni adım

Türk Lirası dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından kademeli çıkış strajejisi kapsamındaki düzenlemelere bir yenisi daha eklendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), KKM hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı. 20 Aralık 2021 yılında dolarizasyonu azaltmak için başlatılan KKM’de asgari oran mevcut politika faizi üzerinden uygulanıyordu. Bankalar, Kur Korumalı Mevduat için en az yüzde 30 seviyesine bulunan politika faizi kadar teşvik vermek zorundaydı. Merkez Bankası tarafından yapılan değişiklikle, Kur Korumalı hesaplarda asgari faiz zorunluluğu uygulaması sona erdi. Böylece bankalar Kur Korumalı Mevduat için daha düşük faiz verebilecek.

TL VADELİ MEVDUAT DAHA CAZİP OLACAK

Sadeleşme süreci kapsamında yapılan değişikliklerle, TL vadeli mevduatların cazip hale getirilmesi hedefleniyor. Seçimlerden sonra göreve başlayan yeni ekonomi yönetimi, Kur Korumalı Mevduat’ın misyonunu tamamladığı yönünde mesajlar verirken, birçok düzenlemeyi de hayata geçirdi.

AZAMİ ÜST SINIR UYGULAMASINA SON

Kur Korumalı hesaplarda politika faizinin 300 baz puan üstündeki azami üst sınır uygulaması mart ayı itibarıyla son bulmuştu. Atılan yeni adım sonrası azami faiz üst sınırını artık bankalar belirliyor. Ağustos ayındaki bir diğer düzenleme ile de menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında KKM hesaplarının TL payı rasyosu yürürlükten kaldırıldı. TL’nin toplam mevduat içindeki payını artırmayı hedefleyen yeni bir oransal gösterge devreye alındı.

ZORUNLU KARŞILIKLAR YÜZDE 25’E YÜKSELTİLDİ

Merkez Bankası, TL'yi güçlendirme çalışmalarını bu ay içerisinde de sürdürdü. 14 Eylül’de, 6 ay vadeli Kur Korumalı Mevduat hesapları için zorunlu karşılıklar 10 puan artırılarak yüzde 25’e yükseltildi. 18 Eylül’de ise gerçek kişiler için aylık yüzde 2 olarak belirlenen TL payı artış hedefi yüzde 2,5 düzeyine çıkarıldı. Yine aynı tarihte yapılan değişiklikle, Kur Korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması bitirildi.

Düşüş serisi ilk defa 4’üncü haftasında

Merkez Bankası’nın son dönemde birbiri ardına uygulamaya aldığı düzenlemelerin etkisiyle Kur Korumalı Mevduat hesaplarında düşüş serisi ilk defa dördüncü haftasına girdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Kur Korumalı Mevduat toplamı 18 Ağustos ile biten haftada 3 trilyon 407 milyar 948 milyon TL ile zirveyi gördükten sonra gerilemeye başladı. Kur Korumalı Mevduat büyüklüğü, 50,2 milyar TL ile yedi haftanın en düşük hızında arttı. Geçtiğimiz hafta ise KKM hesapları 26 milyar TL düşüşle 3,31 trilyon TL seviyesine indi. Kur Korumalı sistemde son bir ayda yaşanan çözülme 101,4 milyar TL olarak kayıtlara geçti.







