Ekonomi Kuraklığa karşı 100 yeraltı barajı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kuraklığa karşı 100 yeraltı barajı

Tarım ve Orman Bakanlığı, son yıllarda etkisini daha fazla hissettiren kuraklığa karşı yeraltı barajları inşa ediyor. Bu ayın sonuna kadar 25’i tamamlanacak. 2023 yılına kadar 100’ü bitirilecek. Projelerin tamamlanmasıyla, 40 milyon metreküp su depolama, 600 bin kişiye içme suyu, 60 bin dekar arazinin sulanması, 45 milyon lira gelir artışı sağlanacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tarım ve Orman Bakanlığı, geliştirdiği projeler ile suyun bir damlasını dahi boşa harcamayacak şekilde planlanmasını gerçekleştiriyor. Yarı kurak iklim kuşağında yer alan Türkiye’de, iklim değişikliği, nüfus artışı ve ekonomik büyüme nedeniyle su kaynakları artan bir tüketimden dolayı alarm veriyor. Su kaynaklarının yeraltında depolaması yöntemi denenerek, Türkiye’nin iklim değişikliğine karşı direncinin artırılması hedefleniyor.

Hazırlanan “Yeraltısuyu Suni Besleme ve Yeraltı Barajları Eylem Planı” ile yarı kurak coğrafyada bulunan Türkiye’de su rezervine katkıda bulunulması maksadıyla 2023 yılına kadar 100’ün üzerinde yeraltı barajı ve suni besleme tesisi inşa edilecek.

Bekir Pakdemirli

MALİYETİ DÜŞÜK, VERİMİ YÜKSEK

Yeraltı barajları yeraltı suyu akımına karşı geçirimsiz bir perde oluşturmak suretiyle genellikle topoğrafyanın ve jeolojinin uygun olduğu vadialüvyonlarında veya sahil akiferlerinde inşa ediliyor. Yer üstüne inşa edilen klasik barajlara oranla daha düşük maliyete gerçekleştirilen yeraltı barajları, yurt dışında gelişmiş ülkelerde çok sayıda inşa edildi.

YER ALTINDAN İÇME SUYU SAĞLANIYOR

Yeraltı barajları ile yüzey sularının buharlaşma kayıplarının ve kamulaştırma maliyetinin minimize edilerek yer altı suyuna iletilmesi, bu vesileyle yer altı suyunun rezerv ve kalite açısından korunarak temiz içme suyu sağlanıyor.

25 YERALTI BARAJI TAMAMLANDI

Geçen yıl 19 yeraltı baraj projesi tamamlandı. Bu ayın sonuna kadar 6 proje daha tamamlanarak tamamlanan proje sayısı 25’e ulaşacak. 17 adedi inşaat, 8 adedi ihale, 50 adedi ise plan, proje aşamasında.

40 MİLYON METREKÜP SU DEPOLANACAK

Üç yılda tamamlanması beklenen 100 yeraltı barajı ve YAS Suni Besleme Projesi’nin toplam maliyeti 1 milyar TL olarak öngörülüyor. Projelerin tamamlanmasıyla, 40 milyon m3 su depolama, 600 bin kişiye içme suyu, 60 bin dekar arazinin sulanması, 45 milyon TL gelir artışı sağlanacak.

BU İLLERE YAPILACAK

Son yıllarda etkisini daha fazla hissettiren kuraklığa karşı da çok önemli bir katkı sağlayacak olan proje kapsamında 2023 yılı sonuna kadar yapılacak olan en az 100 yeraltı barajı ve YAS Suni Besleme Projesi"nin dağılımı şöyle:

Adana: 3

Adıyaman: 1

Afyonkarahisar: 4

Amasya: 1

Ankara: 4

Antalya: 5

Ardahan: 1

Artvin: 4

Aydın: 6

Balıkesir: 2

Bartın: 1

Bayburt: 1

Burdur: 1

Bursa: 4

Çanakkale: 2

Çankırı: 3

Denizli: 4

Diyarbakır: 2

Elazığ: 5

Erzincan: 1

Erzurum: 3

Eskişehir: 2

Hatay: 1

Isparta: 1

Kahramanmaraş: 1

Karabük: 1

Karaman: 1

Kars: 1

Kastamonu: 1

Kayseri: 4

Konya: 5

Kütahya: 2

Malatya: 3

Manisa: 3

Muğla: 1

Nevşehir: 1

Niğde: 1

Osmaniye: 1

Samsun: 3

Sinop: 1

Sivas: 1

Şanlıurfa: 1

Tekirdağ: 1

Trabzon: 1

Tokat: 1

Uşak: 1

Van: 1

Yalova: 1

Türkiye'nin "tahıl ambarında" kuraklık nedeniyle çiftçiler sulamaya kış ortasında başladı
EKONOMİ
Türkiye'nin "tahıl ambarında" kuraklık nedeniyle çiftçiler sulamaya kış ortasında başladı
Abone Ol Google News
Erenin anısına

Eren'in anısına

​Eren Bülbül'ün adının verildiği operasyonların birincisi Tendürek'te başladı.
Veliler ne yapsın?

Veliler ne yapsın?

​Öğretmenlerle WhatsApp'tan iletişim kuran veliler ne yapacaklarını tartışıyor.
Zıvanadan çıktı

Zıvanadan çıktı

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretlerini sürdürdü.
Türkiye’siz AB olmaz

Türkiye’siz AB olmaz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB ülkelerinin Ankara büyükelçilerini ağırladı.
Yeni Göbeklitepe müjdesi

Yeni Göbeklitepe müjdesi

​Mısır Piramitleri neyse Urfa bölgesi de bizim için o...
Milli projelerin ihale bilgilerini sızdırmışlar

Milli projelerin ihale bilgilerini sızdırmışlar

Yabancı firma temsilciliği yapan kişilere pazarlandı.

Aslan penaltılarla çeyrek finalde

Aslan penaltılarla çeyrek finalde

​Galatasaray, Malatya deplasmanında penaltılarla turladı.
İstanbul'da kuyruk çilesi

İstanbul'da kuyruk çilesi

​Bazı vatandaşlar günlerdir bekliyor.
4 il için uyarı

4 il için uyarı

Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.
Hayatı boyunca bir <br>kez hastaneye gitti

Hayatı boyunca bir
kez hastaneye gitti

102 yaşındaki Şahide nine koronavirüsü yendi.
Kesinlikle çok saçma

Kesinlikle çok saçma

​Trump, Kongre baskını sonrası ilk kez konuştu.
Saatte 35 kilometre hız yapıyor

Saatte 35 kilometre hız yapıyor

​Hurdadan hayallerindeki aracı yaptılar.
Erdoğan<br>BiP ve Telegram'da

Erdoğan
BiP ve Telegram'da

Uygulamalara katılmak için linkler paylaşıldı.
Uzun bir aradan sonra ilk

Uzun bir aradan sonra ilk

​Koronavirüs tablosu açıklandı.

Çin'de yeniden panik!

Çin'de yeniden panik!

Her şey başa sardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.