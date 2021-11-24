​Kuraklığa karşı sular yeniden kullanılacak ​

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde kentsel atık su arıtma tesislerinden çıkan ve tarımdan dönen suların gerekli ilave arıtma süreçlerinden geçirilerek tarımda, sanayide ve çevresel ihtiyaç doğrultusunda yeniden kullanım potansiyelini belirledi.

“Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi” ile 25 havza için yeniden kullanım ön fizibilite raporu hazırlandı. ‘Yeniden kullanım’ rehberi oluşturuldu. Bütün kullanılmış su kaynaklarının değerlendirilmesi ile yılda 3,3 milyar metreküp suyun tarımsal sulamada, 49 milyon metreküp suyun peyzaj sulamada, 378 milyon metreküp suyun sanayide, 2 mil-yar metreküp suyun çevresel kullanımda, 57 milyon metreküp suyun yeraltı su kaynaklarının beslenmesinde ve 34 milyon metreküp suyun içme suyu kaynaklarının dolaylı beslenmesinde değerlendirilmesi önerildi.

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