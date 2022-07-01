Kurban pazarında hareketlilik arttı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurban pazarlarındaki hareketlilik artmaya başladı. Türkiye'de yıllık 960 bini büyükbaş, 2 milyon 850 bini küçükbaş olmak üzere, toplam 3 milyon 850 bine yakın hayvan, kurbanlık olarak kesiliyor. Pandemiden dolayı tokalaşarak pazarlık yapmak yasaklanmıştı. 3 yılın ardından kurban pazarlarında tokalaşılarak kıran kıra pazarlıklar yaşanıyor. Pazarlarda büyükbaş hayvanlar 20 bin TL ile 60 bin TL arasında, küçük baş hayvanlar 4 bin ila 6 bin lira arasında alıcı buluyor.

ÇADIR VE NAKLİYE FİYATI YÜKSELDİ

İstanbul'un en büyük kurbanlık satış noktası olan Sultangazi'de geçtiğimiz yıllarda çadır sayısı 600'lere kadar çıkarken bu yıl sayı 100’le sınırlı kaldı. Bu durumu maliyet artışına bağlayan besiciler, nakliye ve çadır fiyatlarının bu yıl 40 bin liraya yükseldiğine dikkat çekiyor. Kurbanlık fiyatlarında bu yıl yüzde 100 ila yüzde 150 arasında fiyat artışları yaşandı. Buna rağmen besiciler ilgiden oldukça memnun. Ancak vatandaşlar fiyat artışından şikayetçi. Geçen yıl 17 bin liraya aldıkları kurbanın bu yıl 40 bin liraya çıktığını belirten vatandaşlar, fiyatlarda yüzde 150’lik artış yaşandığını söyledi.

ÜRETİCİYE DESTEK ARTMALI

Çocukluğundan buyana hayvancılıkla uğraşan 28 yaşındaki besici Kadir Dağ, geçen yıl Ağrı’dan 120 büyük baş hayvan getirdiklerini bu yıl sayıyı 26’ya düşürdüklerini söyledi. Dağ, “Yem fiyatları 1 yılda 4 kat arttı. Çatın fiyatları da ikiye katlandı. Buna rağmen fiyatlar makul. Devletin üreticiye verdiği desteğin artırılmasını talep ediyoruz" dedi.

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Kastamonu'da 50 tane büyükbaş kurbanlık getiren Murat Topçu da pazara getirdikleri hayvanları 20 bin ila 60 bin TL arasında sattıklarını kaydederek, “2 çadırın maliyeti 80 bin lira. Hayvanların altına koyduğumuz tahta taban ile toplam maliyet 200 bin lirayı buldu. Maliyetleri mecburen fiyatlara yansıtmak zorunda kalıyoruz” diye konuştu.

HAFTASONUNA MAL KALMAZ

Ordudan 50 büyük baş hayvan getiren besicisi Zafer Korkmaz ise bu yıl İstanbul’a getirilen hayvan sayısının az olduğunu kaydederek, “Pazar gününe kadar tüm hayvanlar satılabilir. Kurbanlık almak isteyenler elini çabuk tutsun” dedi. Kırklareli'den 220 küçükbaş kurbanlık getiren Haydar Karakuzu da, büyükbaş hayvanların pahalı olması nedeniyle küçükbaş hayvanlara ilginin olacağını söyledi.

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Dolandırıcılığa ‘kurban’ gitmeyin

Bayram yaklaşırken kurbanlık alacak vatandaşların hem pazarda hem de sanalda dolandırılmaması için dikkatli olmaları gerekiyor. İnternetten, sadece fotoğraflara bakarak kurban almanın riskli olduğunu söyleyen TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, internetten kurban alışverişi konusunda “kurban ayıplı olabilir’ uyarısında bulundu. Yeni Şafak’a konuşan Ağaoğlu, “Tüketici mutlaka büyükbaş hayvanın bilgilerini içeren pasaportunu istesin, pasaport bulundurma zorunluluğu var. Küçükbaşlarda da kulak küpesine dikkat etsinler. Satıcıdan mutlaka bir fatura ya da fiş istesinler” diye konuştu.

FOTOĞRAF 7 Sultangazi'de Belediye tarafından vatandaşların daha rahat ve güvenlik bir ortamda kurbanlıklarını almaları için kurulan pazar alanı, bu sene de oluşturuldu. Vatandaşların satış noktalarını gezerek alışveriş yapmaları için hazırlıklar tamamlandı.<br> Cebeci Mahallesi'nde kurulan kurban pazarına vatandaşların rahat bir şekilde ulaşabilmeleri ve giriş çıkışlarda yoğunluk yaşanmaması için ikinci bir yol yapıldı.<br> 'Ateş' yarışmaya hazırlanıyor<br><br>Sultangazi Belediyesi farklı illerden getirilen kurbanlıkların sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılanması için dinlenme alanları, duş, tuvalet, kantin ve zaman geçirebilecekleri için alanlar oluşturdu. Öte yandan Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 'En Güzel Kurban Yarışması'nın hazırlıkları da sürüyor. Pazarın gözdesi haline gelen 1 ton 500 kilogram ağırlığında ve 120 bin TL değerindeki 'Ateş' isimli dana ise yarışmaya hazırlanıyor.<br> \"Veteriner sağlık raporlarını kontrol ediyoruz, uygun olmayan hayvanlar alınmıyor\"<br><br>Sultangazi Belediyesi Veteriner İşleri Şefi Veteriner Hekim Soner Bozkurtlar, \"Bu yıl kurban satış alanımızda 90 çadırımız kuruldu. 80 tanesi büyükbaş 10 tanesi ise küçükbaş hayvanlar için düşünüldü. Belediyemizin veteriner işleri şefliği olarak hayvanların giriş esnasında evrak kontrollerini ve veteriner sağlık raporlarını kontrol ediyoruz. Uygun olmayan hayvanlar içeriye alınmıyor. İlçe tarım müdürlüğümüz tarafından küpe numaraları kontrol ediliyor. Tüm hayvanların kurban vasfı taşıyıp taşımadıkları birimimiz tarafından kontrol ediliyor. Kara sinek çalışması mücadelemizi en yüksek şekilde verim almaya dayanarak burada gerçekleştireceğiz. Bunun dışında ilgili müdürlüklerimiz yine alanda temizlik, dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Hayvan giriş çıkış esnasında kontrol sağlayan birçok birimimiz var bütün belediye çalışanları olarak burada en iyi şekilde hizmet vereceğimizi düşünüyorum ve tüm vatandaşlarımızı Sultangazi Belediyemizin kurbanlık satış alanına bekliyoruz\" dedi. Bir ton 500 kilogram 'Ateş' isimli dana 120 bin TL ile satışa çıkarıldı<br><br>Üç kuşak kasap olduğunu söyleyen Türkiye Kasaplar Federasyonu İstişare Bölge Başkan Vekili Veysel Günal, \"İstanbul tarihi 3. kuşak kasabım dededen, babaya, oğula ve toruna kadar mesleğimize devam ediyoruz. Babam 86 yaşında kasaplığa devam ediyor. Bu sene Allah nasip ederse Ateş isimli danamız ile yarışmaya katılacağız. Sultangazi'de geçen sene Şampiyon isimli danamız ile yarışmaya katılmıştık. Bu sene ise onun babası olan Ateş ile geldik. 1 ton 500 kilo ağırlığındaki danamız podyuma çıkacak fiyatı ise 120 bin TL inşallah yarışmada ise birinci olacak Rabbim utandırmasın\" dedi. Kastamonu'dan geldiğini belirten Erdal Karabakal, \"70 adet kurbanlık ile geldik şuan hayvanların yorgunluğunun gitmesi için yıkıyoruz ve temizliyoruz\" dedi. Emin Karabakal ise, \"12 saatlik yoldan geldik hayvanlar yolda yoruldular ve yattılar o nedenle temizliyoruz\" diye konuştu. Pazarın gözdesi 'Ateş': 120 bin TL değerinde alıcısını bekliyor Sultangazi Belediyesi, vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde kurban alışverişini yapması için bu senede pazar alanı oluşturdu. Pazarın gözdesi haline gelen bir ton 500 kilogram ağırlığında ve 120 bin TL değerindeki 'Ateş' isimli dana ise yarışmaya hazırlanıyor.

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