Kurban pazarında hareketlilik arttı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurban pazarlarındaki hareketlilik artmaya başladı. Türkiye'de yıllık 960 bini büyükbaş, 2 milyon 850 bini küçükbaş olmak üzere, toplam 3 milyon 850 bine yakın hayvan, kurbanlık olarak kesiliyor. Pandemiden dolayı tokalaşarak pazarlık yapmak yasaklanmıştı. 3 yılın ardından kurban pazarlarında tokalaşılarak kıran kıra pazarlıklar yaşanıyor. Pazarlarda büyükbaş hayvanlar 20 bin TL ile 60 bin TL arasında, küçük baş hayvanlar 4 bin ila 6 bin lira arasında alıcı buluyor.
ÇADIR VE NAKLİYE FİYATI YÜKSELDİ İstanbul'un en büyük kurbanlık satış noktası olan Sultangazi'de geçtiğimiz yıllarda çadır sayısı 600'lere kadar çıkarken bu yıl sayı 100’le sınırlı kaldı. Bu durumu maliyet artışına bağlayan besiciler, nakliye ve çadır fiyatlarının bu yıl 40 bin liraya yükseldiğine dikkat çekiyor. Kurbanlık fiyatlarında bu yıl yüzde 100 ila yüzde 150 arasında fiyat artışları yaşandı. Buna rağmen besiciler ilgiden oldukça memnun. Ancak vatandaşlar fiyat artışından şikayetçi. Geçen yıl 17 bin liraya aldıkları kurbanın bu yıl 40 bin liraya çıktığını belirten vatandaşlar, fiyatlarda yüzde 150’lik artış yaşandığını söyledi. ÜRETİCİYE DESTEK ARTMALI
Çocukluğundan buyana hayvancılıkla uğraşan 28 yaşındaki besici Kadir Dağ, geçen yıl Ağrı’dan 120 büyük baş hayvan getirdiklerini bu yıl sayıyı 26’ya düşürdüklerini söyledi. Dağ, “Yem fiyatları 1 yılda 4 kat arttı. Çatın fiyatları da ikiye katlandı. Buna rağmen fiyatlar makul. Devletin üreticiye verdiği desteğin artırılmasını talep ediyoruz" dedi.
Kastamonu'da 50 tane büyükbaş kurbanlık getiren Murat Topçu da pazara getirdikleri hayvanları 20 bin ila 60 bin TL arasında sattıklarını kaydederek, “2 çadırın maliyeti 80 bin lira. Hayvanların altına koyduğumuz tahta taban ile toplam maliyet 200 bin lirayı buldu. Maliyetleri mecburen fiyatlara yansıtmak zorunda kalıyoruz” diye konuştu.
HAFTASONUNA MAL KALMAZ
Ordudan 50 büyük baş hayvan getiren besicisi Zafer Korkmaz ise bu yıl İstanbul’a getirilen hayvan sayısının az olduğunu kaydederek, “Pazar gününe kadar tüm hayvanlar satılabilir. Kurbanlık almak isteyenler elini çabuk tutsun” dedi. Kırklareli'den 220 küçükbaş kurbanlık getiren Haydar Karakuzu da, büyükbaş hayvanların pahalı olması nedeniyle küçükbaş hayvanlara ilginin olacağını söyledi.
Dolandırıcılığa ‘kurban’ gitmeyin Bayram yaklaşırken kurbanlık alacak vatandaşların hem pazarda hem de sanalda dolandırılmaması için dikkatli olmaları gerekiyor. İnternetten, sadece fotoğraflara bakarak kurban almanın riskli olduğunu söyleyen TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, internetten kurban alışverişi konusunda “kurban ayıplı olabilir’ uyarısında bulundu. Yeni Şafak’a konuşan Ağaoğlu, “Tüketici mutlaka büyükbaş hayvanın bilgilerini içeren pasaportunu istesin, pasaport bulundurma zorunluluğu var. Küçükbaşlarda da kulak küpesine dikkat etsinler. Satıcıdan mutlaka bir fatura ya da fiş istesinler” diye konuştu.
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Sultangazi'de Belediye tarafından vatandaşların daha rahat ve güvenlik bir ortamda kurbanlıklarını almaları için kurulan pazar alanı, bu sene de oluşturuldu. Vatandaşların satış noktalarını gezerek alışveriş yapmaları için hazırlıklar tamamlandı.<br>
Cebeci Mahallesi'nde kurulan kurban pazarına vatandaşların rahat bir şekilde ulaşabilmeleri ve giriş çıkışlarda yoğunluk yaşanmaması için ikinci bir yol yapıldı.<br>
'Ateş' yarışmaya hazırlanıyor<br><br>Sultangazi Belediyesi farklı illerden getirilen kurbanlıkların sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılanması için dinlenme alanları, duş, tuvalet, kantin ve zaman geçirebilecekleri için alanlar oluşturdu. Öte yandan Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 'En Güzel Kurban Yarışması'nın hazırlıkları da sürüyor. Pazarın gözdesi haline gelen 1 ton 500 kilogram ağırlığında ve 120 bin TL değerindeki 'Ateş' isimli dana ise yarışmaya hazırlanıyor.<br>
\"Veteriner sağlık raporlarını kontrol ediyoruz, uygun olmayan hayvanlar alınmıyor\"<br><br>Sultangazi Belediyesi Veteriner İşleri Şefi Veteriner Hekim Soner Bozkurtlar, \"Bu yıl kurban satış alanımızda 90 çadırımız kuruldu. 80 tanesi büyükbaş 10 tanesi ise küçükbaş hayvanlar için düşünüldü. Belediyemizin veteriner işleri şefliği olarak hayvanların giriş esnasında evrak kontrollerini ve veteriner sağlık raporlarını kontrol ediyoruz. Uygun olmayan hayvanlar içeriye alınmıyor. İlçe tarım müdürlüğümüz tarafından küpe numaraları kontrol ediliyor. Tüm hayvanların kurban vasfı taşıyıp taşımadıkları birimimiz tarafından kontrol ediliyor. Kara sinek çalışması mücadelemizi en yüksek şekilde verim almaya dayanarak burada gerçekleştireceğiz. Bunun dışında ilgili müdürlüklerimiz yine alanda temizlik, dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Hayvan giriş çıkış esnasında kontrol sağlayan birçok birimimiz var bütün belediye çalışanları olarak burada en iyi şekilde hizmet vereceğimizi düşünüyorum ve tüm vatandaşlarımızı Sultangazi Belediyemizin kurbanlık satış alanına bekliyoruz\" dedi.
Bir ton 500 kilogram 'Ateş' isimli dana 120 bin TL ile satışa çıkarıldı<br><br>Üç kuşak kasap olduğunu söyleyen Türkiye Kasaplar Federasyonu İstişare Bölge Başkan Vekili Veysel Günal, \"İstanbul tarihi 3. kuşak kasabım dededen, babaya, oğula ve toruna kadar mesleğimize devam ediyoruz. Babam 86 yaşında kasaplığa devam ediyor. Bu sene Allah nasip ederse Ateş isimli danamız ile yarışmaya katılacağız. Sultangazi'de geçen sene Şampiyon isimli danamız ile yarışmaya katılmıştık. Bu sene ise onun babası olan Ateş ile geldik. 1 ton 500 kilo ağırlığındaki danamız podyuma çıkacak fiyatı ise 120 bin TL inşallah yarışmada ise birinci olacak Rabbim utandırmasın\" dedi.
Kastamonu'dan geldiğini belirten Erdal Karabakal, \"70 adet kurbanlık ile geldik şuan hayvanların yorgunluğunun gitmesi için yıkıyoruz ve temizliyoruz\" dedi.
Emin Karabakal ise, \"12 saatlik yoldan geldik hayvanlar yolda yoruldular ve yattılar o nedenle temizliyoruz\" diye konuştu.
Pazarın gözdesi 'Ateş': 120 bin TL değerinde alıcısını bekliyor
Sultangazi Belediyesi, vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde kurban alışverişini yapması için bu senede pazar alanı oluşturdu. Pazarın gözdesi haline gelen bir ton 500 kilogram ağırlığında ve 120 bin TL değerindeki 'Ateş' isimli dana ise yarışmaya hazırlanıyor.
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İslam alemi için son derece önemli olan Kurban Bayramı için Türkiye'nin dört bir yanında hazırlıklar devam ediyor. Bayrama 17 gün kala kurban kesim ve satış alanları için çadırlar kurulmaya başlandı. Peki 2022 kurban fiyatları kaç para? Büyükbaş küçükbaş kurban fiyatları ne kadar? Kurban hisse bedeli ne kadar? Detaylar haberimizde...
Kurban bayramı'na sayılı günler kala herkes kurbanlılarını seçmeye başladı. Çoğu vatandaş pazarlar kurulmadan önce farklı şehirlerde kurbanlık pazarlığı yaparken kimi vatandaşlar ise kurban pazarlarının kurulmasını bekledi. Pei kurban pazarlarında kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL ? Kurban kesim bedeli ne kadar? Büyükbaş, küçükbaş ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...
Erzurum Büyükşehir Belediyesince inşa edilen ve Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda, Kurban Bayramı öncesi satıcılar hayvanlarını görücüye çıkardı.
160 bin metrekare alan üzerine inşa edilen pazarda binlerce satıcı ve alıcı kurbanlık hayvanlar için bir araya geldi.<br>
Pandemisiz ilk Kurban Bayramı’nda satıcılar ve vatandaşlar sopa yerine tekrardan el sıkışarak geleneksel kurban pazarlıklarını yaptı.
Kurban pazarında küçükbaş hayvanların fiyatları bin 500 liradan başlayıp 4 bin 500 liraya kadar giderken, büyükbaşlarda ise düve cinsler de 11 bin liradan başlayıp 17-18 bin liraya kadar satılıyor.
Tosunların fiyatları ise 50-60 bin TL’yi buluyor.<br>Besici Umut Çat, “Bu sene et pahalı ama mal para etmiyor. Alıcılar biraz çekimser davranıyor. Mal para eder mi, kurbanlık nasıl gidecek diye düşünüyorlar. Büyükbaş hayvanlarda 11 binden başlıyor fiyat, tosunlarda 50-60 bin TL’yi buluyor. Kurban Bayramı’na kadar malı burada bağlıyoruz, bayram günü sahibine teslim ediyoruz” diye konuştu.
Öte yandan İstanbul’un çeşitli semtlerinde kurban kesim ve satış alanları kurulmaya başlandı. Ancak bazı besiciler hayvanlarını kapalı kamyonetlerle kaçak yoldan getirmeye çalışıyor.
Anadolu Yakasını Avrupa’ya bağlayan köprülerde kaçak hayvan geçişlerine dair kontroller yapılıyor. İstanbul genelinde 23 Haziran’ı 24’Haziran’a bağlayan gece kurban hayvanlarının geçişine izin verileceği öğrenildi.
Bahçelievler’de ve Başakşehir’de kurban kesim ve satış alanları inşasının son durumu havadan görüntülendi.
Çadırların büyük bir bölümünün tamamlandığı bazı çadırların brandaların kapatılmadığı görüldü.
Bazı kurban kesim ve satış alanlarında kafeterya, duş, ücretsiz internet gibi hizmetlerinde olacağı öğrenildi.
Türkiye'nin birçok yerinde yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarında yoğunluk ve telaş olmaya başlandı.
Denizli<br><br>Pazarda küçükbaş hayvanlar bin 500 liradan, büyükbaş kurbanlıklar ise 10 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Ordu<br>Ordu'nun Altınordu ilçesinde kurbanlık büyükbaş hayvan satışı yapan besiciler, şimdiden hayvanların satılmaya başlandığını belirterek, fiyatların kilogram başına 110-120 TL olduğunu belirtti.
Altınordu ilçesinde yıllardır kurbanlık hayvan satışı yapan Aydın Ergün, “Kurban satışlarımız Allah bereket versin çok güzel. Şu anda pazarlarda kilogram fiyatları 110-120 TL civarında tahmin ediliyor. 15 bin TL’den başlayıp 45 bin TL’ye kadar hayvan bulunabiliyor. Şu an bizim 50 bin TL’ye sattığımız kurbanlıklar var. Müşterilerimiz sipariş üzerine telefon açıyorlar.
KURBAN KESİM BEDELİ 2022 NE KADAR?<br><br>Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
KURBANLIK FİYATLARI 2022 NE KADAR, BELLİ OLDU MU?<br><br>Türk Kızılay, 2022 kurban bedellerini açıkladı. Kızılay tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt dışı kurban bedeli 1475 TL, yurt içi kurban bedeli 2475 TL oldu.
İL İL KURBAN FİYATLARI<br>Ankara Kurbanlık Fiyatları<br><br>Küçükbaş: 2.600 TL – 3.800 TL<br>Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL
İstanbul Kurbanlık Fiyatları<br><br>Küçükbaş: 2.800 TL – 4.500 TL<br>Büyükbaş: 34.000 TL – 50.000 TL<br>
İzmir Kurbanlık Fiyatları<br><br>Küçükbaş: 2.700 TL – 3.600 TL<br>Büyükbaş: 33.000 TL – 52.000 TL
Bursa Kurbanlık Fiyatları<br><br>Küçükbaş: 2.600 TL – 4.300 TL<br>Büyükbaş: 33.000 TL – 54.000 TL
Adana Kurbanlık Fiyatları<br><br>Küçükbaş: 2.500 TL – 3.500 TL<br>Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL<br>
Gaziantep Kurbanlık Fiyatları<br><br>Küçükbaş:2.400 TL – 3.200 TL<br>Büyükbaş:32.500 TL – 51.500 TL
Antalya Kurbanlık Fiyatları<br>Küçükbaş: 2.700 TL – 4.100 TL<br>Büyükbaş: 32.500 TL – 52.500 TL
Kocaeli Kurbanlık Fiyatları<br><br>Küçükbaş: 2.700 TL – 4.000 TL<br>Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL
Konya Kurbanlık Fiyatları<br><br>Küçükbaş: 2.600 TL – 3.500 TL<br>Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL
Diyarbakır Kurbanlık Fiyatları<br><br>Küçükbaş: 2.400 TL – 3.200 TL<br>Büyükbaş:31.500 TL – 50.500 TL
Mersin Kurbaanlık Fiyatları<br>Küçükbaş: 2.400 TL – 3.000 TL<br>Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL
Ordu'da ise Kurbanlık Fiyatları büyükbaşta 15 bin ile 45 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.
BÜYÜKBAŞ KURBAN HİSSE BEDELİ<br><br>Küçükbaş kurbanlıklarda ortak, hisse bölüşümü olmaz. Büyükbaş kurbanlıklarda ise en fazla yedi kişinin ortak olması caizdir.
Büyükbaş kurban fiyatları tüm şehirlerde ortalama 30 bin TL civarı.
Bu durumda büyükbaş hisse fiyatı ortalama 4 bin 285 TL oluyor.
KURBAN PAZARLARI NE ZAMAN KURULACAK?<br>Kurban pazarları genellikle Kurban Bayramı'ndan bir ay önce kurulmaya başlıyor. Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Kurban pazarları kurulmaya ve kurbanlıkların satışına başlandı. Kurbanlıkların bir çoğu şimdiden satıldı.
KURBANLIK HAYVANIN YAŞI KAÇ OLMALI?<br><br>Kurbanlık hayvanların yaş sınırı, Hz. Peygamberin sünneti ile tespit edilmiştir. Buna göre, devede 5, sığır ve mandada 2, koyun ve keçide ise 1 yaşını doldurma şartı aranır. <br>
Bunun yanında 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir. Koyunlardaki bu istisna bizzat Hz. Peygamber tarafından yapılmıştır.
Deve, sığır ve keçinin, koyuna kıyaslanarak besili olması halinde söz konusu yaşları doldurmadan kurban olabileceği söylenemez.
GEBE HAYVANDAN KURBAN OLUR MU?<br><br>Gebe hayvanların kurban olarak da etlik olarak da kesilmesi uygun değil. Ancak kesilmesi durumunda da kurban ibadeti yerine gelmiş olur.
Kurban edilmek üzere belirlenen gebe bir hayvan kurban edilmeden yavrulayacak olursa iki yol izlenir.
Ya o yavru da annesiyle birlikte kesilir, fakat sahibi etini yemez, yoksullara verir. Yerse kıymetini sadaka olarak vermelidir. Ya da kesilmez ve yavrunun kendisi ya da değeri fakirlere sadaka olarak verilir.
HANGİ HAYVANLARDAN KURBAN OLUR?<br><br>Kurbanlık; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemez. Kısaca dört ayaklı hayvanlardan kurban olup iki ayaklı hayvanlardan kurbanlık olmaz.
Kurban olabilmesi için, kurbanlık hayvanın süt dişlerini değiştirmiş olması gerekir. Bu da; deve 5, sığır ve manda 2, koyun ve keçi 1 yaşını doldurunca gerçekleşir. Bunun yanında, 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir.
KURBAN SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER<br><br>Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet hem de sağlık bakımından önemli. <br>
Bu nedenle, hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz.
KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?<br><br>Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.
Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.<br>
KURBANA KAÇ KİŞİ ORTAK OLABİLİR<br><br>Koyun ve keçi bir kişi için; deve, sığır ve manda yedi kişiyi aşmamak üzere ortaklaşa kurban olarak kesilebilir.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN<br><br>2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.<br><br>Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma<br><br>Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi<br><br>Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar<br><br>Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi<br><br>Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
Kurban Bayramı öncesi İstanbul için tarih verildi: Kurbanlıklar geliyor
Kurban Bayramı öncesi İstanbul için tarih verildi: Kurbanlıklar geliyor
Kurbanlık fiyatları kaç para? 2022 büyükbaş, küçükbaş kurban fiyatı ne kadar? Kurban pazarları ne zaman kurulacak?
Kurban Bayramı'na 17 gün kala Türkiye'nin dört bir yanında kurban pazarları kurulmaya başladı. Erzurum Büyükşehir Belediyesince inşa edilen ve Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda, Kurban Bayramı öncesi satıcılar hayvanlarını görücüye çıkardı. Anadolu'da yetiştirilip İstanbul'da getirilmek istenen kurbanlıklar için resmi olarak henüz izin verilmiyor. İstanbul genelinde 23 Haziran'ı 24'Haziran'a bağlayan gece kurban hayvanlarının geçişine izin verilecek. Peki kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç para? 2022 son dakika kurban fiyatları ve büyükbaş, küçükbaş kurbanlıklar fiyatları ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde...