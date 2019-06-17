Kurdaki oyunu ihracatçı bozdu

61 ihracatçı birliği, 13 genel sekreterlik ile 85 bine yakın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) bu yıl 17’ncisini gerçekleştirdiği ‘Türkiye’nin ilk 1000 İhracatçısı 2018’ araştırmasının sonuçları açıklandı. İlk 1000’de yer alan şirketlerin toplam ihracatı 2017’ye göre 10.5 milyar dolar artışla 102.8 milyar dolara ulaştı. İlk bin firmanın toplam ihracattan aldıkları pay yüzde 61,2’ye yükseldi. İlk 500 şirketin ihracattaki payı yüzde 52.6 oldu.

Geçen yıl en fazla ihracat yapan 10 şirket

BU YIL DA İLK ÜÇ ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Araştırma sonuçlarına göre Ford, 5 milyar 683 milyon dolarlık ihracatla Türkiye’nin lider şirketi oldu. Toyota 4 milyar 598 milyon dolarla ikinci, Tofaş ise 2 milyar 998 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bir önceki yıl 6’ncı sırada bulunan Kibar Dış Ticaret 2 milyar 720 milyon dolarlık ihracatla 4’üncü sıraya yükselirken, önceki yıl 12’nci sırada bulunan TGS Dış Ticaret 7 sıra birden yükselerek 2 milyar 591 milyon dolarla 5’inci sıraya yükseldi.

İLK BİN ŞİRKET TÜRKİYE’NİN 50 İLİNDE

Yine araştırma sonuçlarına göre; sektörel değerlendirmede ilk sırada 154 şirketle hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, ikinci sırada 106 şirketle kimyevi maddeler ve mamulleri, üçüncü sırada ise 102 şirketle otomotiv sektörü yer aldı. İlk 1000’de yer alan ihracatçı şirketlerin İstanbul’dan Şırnak’a, Samsun’dan Osmaniye’ye 50 farklı ilde faaliyet gösteriyor olmaları da ihracatın Türkiye sathına yayıldığının en büyük göstergesi oldu. Şirketlerin 440’ı İstanbul merkezli iken, İstanbul’u 76 şirketle İzmir 67 şirketle Kocaeli izledi. Bölgesel dağılımda ise Marmara Bölgesi’nden 600, Ege Bölgesi’nden 146 ve İç Anadolu Bölgesi’nden 83 şirket listeye girmeyi başarırken, 7 coğrafi bölgemizde de İlk 1000 listesine girmeye hak kazanan firmaların olması dikkat çekti.

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ÜRETİMİ ARTTIRACAK DESTEKLER ÖNEMLİ

İsmail Gülle

TİM Başkanı İsmail Gülle, ‘Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2018’ raporuna açıkladıktan sonra sorularımızı cevaplandırdı. İhracatçıya sağlanan teşvik ve desteklerin önemli olduğunu belirten Gülle, savunma sanayi, tekstil-hazır giyim ile maden gibi katma değeri yüksek sektörlerin yaptığı yüksek katma değerli ürün ihracatının sevindirici ve gurur verici olduğunu söyledi. İthal ara malların yerini alacak yerli üretimin arttırılmasına yönelik çabadan övgüyle söz eden Gülle, bununu için açıklanan finansman paketlerinin önemli olduğunu söyledi.

YENİ DÜZENLEME TALEBİ

Yeni yatırım ve kapasite artışları için finansmana kolay ulaşmanın önemine de dikkat çeken TİM Başkanı Gülle, ihracatçı kolaylaştıran ithalatı ise zorlaştıran adımların atılmasını beklediklerini kaydetti. Türk Eximbank’ın sağladığı destekleri önemsediklerini anlatan Gülle, “Şimdiki psikoloji önemli, İhracatımız yüz güldürüyor. Geçen yıl Türkiye ekonomisin hedef alan kur saldırısı oyununu ihracatçı bozdu. İhracatçı firmalarımız çor zamanda bile üretim ve istihdamı kısmadı. Aksine arttırdı” dedi.

Yüzde 63’ü üretici ihracatçı

İlk 1.000 İhracatçı araştırmasında 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan şirket sayısı bir önceki yıla kıyasla 10’dan 13’e yükselirken, 100 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan şirket sayısı ise 145’ten 171’e yükseldi. Yine ilk 1.000 şirketin yüzde 66.3’ü üretici ihracatçı şirketlerinden oluştu.

İstihdam ve katma değerde de liderler

İlk 1.000 firmanın ortalama çalışan sayısı 2018’de 781 oldu; böylece 800 bine yakın istihdam sağlandı. Yani en başarılı ihracatçılar istihdamı da sırtladı. Sadece 2 yılda 100 bine yakın çalışana ekmek kapısı oldu. Yine, ihracatımızın kg fiyatı 2018’de 1,33 dolar iken ilk 1.000 firmada bu sayı 1,37 dolar, ilk 500’de 1,40 ve ilk 10’da 2,76 dolar olarak kaydedildi. REKLAM

200 milyar doları 2020’de yakalarız

Yeni yatırımlar ve istihdam artışının devam ettiğini ifade eden Gülle, 200 milyar dolarlık ihracat eşiğinin 2020 yılında geçileceğini söyledi. Gülle, “2020’de 200 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşacağımızı çok net olarak söyleyebiliriz” dedi.