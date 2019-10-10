Ekonomi Küresel kriz işaretleri artıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Küresel kriz işaretleri artıyor

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları ve Brexit çıkmazı küresel sistemi resesyona sürüklüyor. OECD global ekonominin bu yıl, 2008-2009 finans krizinden bu yana en zayıf büyümesini yaşayacağını belirterek tahminlerini düşürdü. IMF Başkanı Georgieva, korumacılık maliyetinin 700 milyar doları bulduğunu açıkladı. Dünya genelinde özel sektör borç stokunun 19 trilyon dolara çıkabileceğini belirten Georgieva'ya göre bu, finansal kriz dönemindeki seviyenin çok üzerinde.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Küresel ekonomi, ticaret savaşlarının ve Brexit’in neden olduğu belirsizlik nedeniyle yavaşlama dönemine giriyor. IMF, Dünya Bankası, Avrupa Birliği (AB) gibi kurumların resmi açıklama ve öngörüleri yeni bir krizin sinyallerini veriyor. 2020'den önce büyüme beklentilerini düşüren ve daha temkinli bir pozisyon alan piyasaların gözü ABD ve Çin arasında 10-11 Ekim’de başlayacak müzakerelerde ve 30 Ekim’deki Brexit kararında olacak.

TİCARET SAVAŞI VE BREXIT BELİRSİZLİĞİ KÖRÜKLÜYOR

ABD ve Çin arasındaki müzakerelerde olumlu sonuç bekleyenlerin hayalleri iki tarafın teknoloji firmalarına yönelik kısıtlayıcı hamleleri nedeniyle, şimdiden suya düşmüş durumda. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz pazartesi günü 28 Çinli şirketi kara listeye aldığını açıklaması, piyasaların var olan savaşın yeni cephelerde devam edeceği endişesini güçlendirdi. Zira alınan her ticari önlem, dünyadaki toplam hasılanın düşmesine sebep oluyor. Bunun nedenlerinden biri de üretimin küreselleşmesi. Yani bir şirkete karşı aldığınız önlem, onun yatırım ve üretim yaptığı onlarca ülkeyi etkiliyor. Bu da global düzende kelebek etkisine sebep oluyor. Bahse konu olan ABD, Çin ve AB gibi küresel devler olunca olumsuz havanın rüzgarı her yerden hissediliyor. İngiltere’de 3 Başbakan’ın kellesini alan Brexit’in oluşturduğu belirsizlik de karamsarlığın artmasına neden oluyor.

YABANCI YATIRIMLAR %13 GERİLEDİ

OECD’nin Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu’ndaki veriler, aslında dünyanın ekonomik durgunluk olarak bilinen resesyona girmiş olduğunu gösteriyor. ABD hazine bonolarının 10 yıllık getirisinin tersine çevrilmesi, dünya imalat sanayii endeksinin (PMI) sürekli gerilemesi, küresel sermaye hareketlerinin hızının düşmesi, 2018’de dünyadaki yabancı yatırımların yüzde 13 oranında gerilemesi krizin kapıda olduğuna dair önemli verilerinden sadece birkaçı. OECD, global ekonominin bu yıl, 2008-2009 krizinden beri en zayıf büyümesini göreceğini ve 2018'de yüzde 3,6 olan küresel büyümenin yüzde 2,9'a gerileyeceği tahminini açıkladı.

İHTİLAFIN 2020 MALİYETİ 700 MİLYAR DOLAR

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, global büyümenin öngörülern yüzde 2,6'nın gerisine düşebileceğini belirterek karamsarlığını gizlemiyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ise önceki gün yaptığı değerlendirme toplantısında şu uyarılarda bulundu: "Ticaret ihtilaflarının küresel ekonomiye kümülatif etkisi 2020 yılında 700 milyar dolar azalma veya gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 0,8'inin kaybedilmesi olabilir.”

TÜRKİYE BÜYÜME TAHMİNİ POZİTİF YÖNLÜ

  • Öte yandan, küresel sistemdeki belirsizlik Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalar için yeni fırsatları da beraberinde getiriyor. Türk ekonomisine ilişkin yeni veriler, kurumların beklentilerinin olumlu yönde revize edilmesine neden oldu. Dünya Bankası Türkiye, için 2019 yılı GSYH beklentisini -yüzde 1'den %0'a çekti. Türkiye ekonomisi için 2020 yılı GSYH beklentisini yüzde 3, 2021 beklentisini ise yüzde 4 olarak korudu. IMF ise, -0,25’lik tahminini 0,25 olarak güncelledi. Yeni Ekonomi Programı’nda da hükümet yıl son büyümesini yüzde 0,5 olarak belirlemişti.

  • ÖZEL SEKTÖR BORCU 19 TRİLYON DOLARA DAYANDI


    IMF Başkanı Kristalina Georgieva, bu yıl dünya ekonomilerin yaklaşık yüzde 90'ında daha yavaş büyüme beklediklerini ifade ederek, küresel sistemin artan ticaret ihtilafları nedeniyle 'senkronize yavaşlama' ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Konuşmasında dünyada artan özel sektör borcuna da değinen Georgieva, “Yeni analizimiz, büyük bir ekonomik gerileme olursa, temerrüt riski altında olan özel sektör borç stokunun 19 trilyon dolara yükselebileceğini veya sekiz büyük ülkedeki toplam borcun yüzde 40'ını bulabileceğini gösteriyor. Bu, finansal kriz döneminde görülen seviyelerin üzerinde” değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın tehdidi ile yükselen dolarda son durum
EKONOMİ
Trump'ın tehdidi ile yükselen dolarda son durum
Büyük barış harekatı

Büyük barış harekatı

​Mehmetçik ve Milli Ordu Fırat'ın doğusunda hedefleri vuruyor.
İkinci aşamaya geçildi

İkinci aşamaya geçildi

​İşte dakika dakika tarihi Barış Pınarı Harekatı...
10 maddedeBarış Pınarı

10 maddede
Barış Pınarı

​Barış Pınarı Harekatı bölgede çok şeyi değiştirecek.
Gün milli birlik günü

Gün milli birlik günü

​Türkiye böyle zamanda birlik olmayacak da ne zaman olacak
ABD’yi kim yönetiyor?

ABD’yi kim yönetiyor?

​ABD'li Senatör: CIA ve FBI Trump'a karşı savaşıyor.
Evanjeliklerin<br>hedefi Türkiye

Evanjeliklerin
hedefi Türkiye

​Barış Pınarı Harekatı ABD'li Evanjelikleri çıldırttı.

PYD ilk bombardımanda dağıldı

PYD ilk bombardımanda dağıldı

​200'den fazla terörist kaçtı, örgüt infaz emri çıkardı
Yavuz ve Fatih'i<br>20 gemi koruyor

Yavuz ve Fatih'i
20 gemi koruyor

​Güney Rum Yönetimi ve destekçileri Yavuz'u gözetliyor.
Küresel kriz <br>işaretleri artıyor

Küresel kriz
işaretleri artıyor

Dünya genelinde özel sektörün borcu 19 trilyon dolara dayandı.

181 hedef vuruldu

181 hedef vuruldu

​Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı.
ABD'den PKK itirafı

ABD'den PKK itirafı

'Obama döneminde PKK ile ortaklık yapıldı'
Mehmetçik sınırı geçti

Mehmetçik sınırı geçti

​Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK kara operasyonuna başladı.
Macaristan dik durdu

Macaristan dik durdu

​AB'nin küstah bildirisi Macaristan vetosuna takıldı.
Çelik duvarlı merkez

Çelik duvarlı merkez

Erdoğan'ın, Barış Pınarı Harekatı'nı yönettiği merkez ile ilgili tüm detaylar.
Vurulan tüm noktalar

Vurulan tüm noktalar

​Irak sınırından Fırat'a kadar PYD mevzileri bombardımana tutuldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.