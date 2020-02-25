Küresel piyasaları virüs çarptı

Küresel finansal piyasalar özellikle Çin piyasalarında yaşanan sarsıntı sonrası tepki vermeye başladı. Küresel tahvil getirileri ve emtia fiyatları koronavirüsün etkisini artırması ve Çin hükümetinin virüsün yayıldığı merkez olan Wuhan'daki karantinayı gevşeteceğini duyurması ile yönünü düşüşe bıraktı. Çin hükümeti duyurusunu kısa bir süre sonra geri çekmesine karşın hisselerdeki satışın önüne geçilemedi.

GÜNEY KORE SERT DÜŞTÜ

Stoxx Europe 600 Endeksi, yatırımcıların seyahat ve lüks ürün şirketlerinin hisselerinden çıkmaları ile birlikte yüzde 3.4 kadar düştü ve 2016'dan bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirmeye yöneldi. Standard & Poor's 500 (S&P 500) endeks vadeli kontratları yüzde 2.6 geriledi. Nasdaq 100 vadelileri yüzde 3.2 düştü. Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 3.9 geriledi. MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 1.3 düştü. Uzun bir süre kiresel piyasalardan olumlu ayrışan Türkiye’de de dün BİST 100 Endeksi yüzde 3’e yakın düştü.

BANKACILAR ENDİŞELİ

Riskten kaçınma eğilimi, Güney Kore'nin hastalığa yakalananların sayısında sıçrama olduğunu bildirmesi, İtalya'nın ise Milano yakınlarında 50 bin kişinin yaşadığı bir bölgeye giriş ve çıkışları yasaklaması ile hastalığın Çin dışında da yayıldığı yolundaki endişelerin artması sonucu güçlendi. Dünyanın önde gelen ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankacıları bu haftasonu, virüsün küresel büyüme için aşağı yönlü riskler oluşturduğunu kaydetti.

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DOLAR YÜKSELDİ

Hisse senetlerinde sert düşüşler gözlenirken dolar cephesinde ise tüm dünyada yön yukarı yönlü seyretti. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.3 yükselerek 1,218.07 seviyesine çıktı. Euro dolar karşısında yüzde 0.2 düşerek 1.0825 seviyesine geriledi. Sterlin dolar karşısında yüzde 0.4 düşerek 1.2916 seviyesine indi. Türk Lirası’da dün dolar karşısında değer kaybetti. Dolar iç piyasada yaklaşık yüzde 1 yükselerek 6,1542 seviyelerini gördü. Tahvil piyasasında da düşüşler dikkat çekti. ABD'nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi 9 baz puan düşerek yüzde 1.38 seviyesine geriledi. ABD'nin 2 yıl vadeli tahvillerinin faizi 8 baz puan kayıpla yüzde 1.27 seviyesine indi. Almanya'nın 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi 6 baz puan düşerek eksi yüzde 0.50 seviyesine geriledi. İngiltere'nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi 6 baz puan inerek yüzde 0.516 seviyesine düştü.

MERKEZ BANKALARI HAREKETE GEÇTİ

Endişeler, merkez bankalarının gündemine de yerleşti. ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) gibi önce gelen merkez bankalarının yanı sıra Türkiye, Endonezya, Rusya ve Tayland gibi ülkeler de salgını yakından takip ettiklerini ve gerektiğinde tüm araçlarla adım atmaya hazır olunduğu mesajını verdi. Goldman Sachs, UBS, Macquarie Group, Morgan Stanley, Oxford Economics gibi önde gelen tahmin kuruluşlarının yanı sıra Fitch, Moody's ve Standard & Poor's (S&P) gibi kredi derecelendirme kuruluşları Çin'in ilk çeyrek büyümesine dair beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

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Piyasalarda izlenecek önemli olaylar

*Şirketlerin kâr açıklamaları sürüyor; Peugeot SA Çaarşamba, Baidu Inc., Best Buy Co. Inc., Occidental Petroleum Corp. ve Dell Technologies Inc. Perşembe ve London Stock Exchange Group Plc Cuma günü finansallarını açıklayacak.

*Güney Carolin'daki Demokrat Parti başkanlık tartışması Salı günü gerçekleştirilecek.

*Kore Merkez Bankası, koronavirüs vakalarının hızla artması ile birlikte görünüme yönelik risklerin arttığı bir ortamda politika kararını Perşembe günü açıklayacak.

*ABD'de Perşembe günü işsizlik maaşı başvuruları, GSYH ve dayanıklı tüketim malalrı siparişleri verileri açıklanacak.

*Japonya'da sanayi üretimi, istihdam ve perakende satışlar verileri Cuma günü açıklanacak.

*Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, bu akşam Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis Toplantısı'nda konuşacak.

GÜVENLİ LİMAN ALTINA KOŞTULAR

Riskten kaçınan yatırımcıların koştuğu piyasa ise altın oldu. Haftayı 1640 dolarla kapatan altın, yeni haftanın açılışında çok sert bir yükseliş kaydetti ve 1680 dolara kadar fırladı. Sonrasında bir miktar tepki satışlarıyla karşılan altın grafiği 1665-1670 dolar düzeyinde dengelendi. Altın fiyatlarındaki yükseliş günün ikinci bölümünde tekrar hızlandı. Spot altının ons fiyatı gün içerisinde 1689 doları gördü. Küresel piyasalarda yükselen altın Kapalıçarşı'da da fiyatların yükselmesine neden oldu. Altının gramı 334 lira ile rekor tazelerken, çeyrek altın 545 liranın üzerine tırmandı. Analistler, düşen risk iştahının, güvenli liman varlıklara talebi bir müddet daha artıracağını dile getirdi.