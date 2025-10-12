Küresel şirketlerin güvenilir ortağıyız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2002’de uluslararası sermayeli şirket sayısı 5 bin 600 iken, bugün ülkemizde bu profilde 87 bine yakın şirket bulunmaktadır. Bu şirketler sadece üretim değil, Ar-Ge, tasarım, tedarik, lojistik ve bölgesel yönetim merkezleri ile Türkiye’yi entegre bir bölgesel üs haline getirmiştir" dedi.

11 ÜLKEDEN 33 ŞİRKET YÖNETİCİSİ KATILDI

11 ülkeden toplam değeri 15 trilyon doları bulan 33 uluslararası şirketin üst düzey yöneticileri ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı Yatırım Danışma Komitesi (YDK) toplantısı, dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapıldı. Toplantıda; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu’nun yanı sıra iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Yılmaz, ilk oturumun ardından yaptığı konuşmada, 1973-2002 arası 30 yıllık dönemde yalnızca 15 milyar dolar doğrudan yatırım çeken Türkiye'nin 2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla 2003’ten beri toplamda 282 milyar dolarlık yatırım aldığını söyledi.

DOĞRUDAN GİRİŞLER 13,8 MİLYAR DOLARLA ZİRVEYE ÇIKTI

2024 yılında uluslararası doğrudan yatırım girişinin 11,3 milyar dolar olduğunu belirten Yılmaz, "2025’in ilk yedi ayında ise 8,4 milyar dolara ulaşılmış, yıllıklandırılmış girişler 13,8 milyar dolar ile son yılların zirvesine çıkmıştır. 2002’de uluslararası sermayeli şirket sayısı 5 bin 600 iken, bugün ülkemizde bu profilde 87 bine yakın şirket bulunmaktadır. Bu şirketler sadece üretim değil, Ar-Ge, tasarım, tedarik, lojistik ve bölgesel yönetim merkezleri ile Türkiye’yi entegre bir bölgesel üs haline getirmiştir" ifadelerini kullandı.

REKABET GÜCÜ VE KALKINMA İÇİN ÖNEMLİ

Yılmaz, toplantıda ele aldıkları küresel tedarik zincirleri ve dijital yatırımların, yalnızca ülkelerin rekabet gücünü değil, aynı zamanda dayanıklılığını ve sürdürülebilir kalkınma vizyonunu da belirleyen başlıca unsurlar haline geldiğinin altını çizerek, "2024 yılında duyurulan 383 uluslararası doğrudan yatırım projesinin yüzde 72’si nitelikli kriterleriyle örtüşmüş, toplam sermaye harcamasının da yüzde 71’ini oluşturmuştur. Bu projeler arasında küresel tedarik zincirlerine entegrasyonu artıran üretim, Ar-Ge, lojistik ve satın alma merkezi yatırımları özellikle öne çıkmaktadır. Dahası Türkiye son 10 yılda küresel tedarik zincirleriyle doğrudan bağlantılı 539 yatırım projesi çekerek, benzer konumdaki ülkelerle kıyaslandığında öne çıkmış; küresel şirketler için güvenilir, sürdürülebilir ve yenilikçi bir tedarik ortağı olduğunu açıkça göstermiştir" dedi.

YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİNE TEŞVİK

Yatırım Danışma Komitesi, toplantıda Türkiye'nin yeşil enerji kapasitesinin zenginleştirilmesi, lojistik altyapısının güçlendirilmesi, yapay zeka teknolojilerinin teşvik edilmesi gibi birçok konunun ele alındığını açıkladı. Toplantıda Yatırım ve Finans Ofisi ile ulaşım teknolojileri şirketi Amadeus arasında bir mutabakat zaptı da imzalandı. Ayrıca bir sonraki toplantının Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla 2026'da yapılacağı da belirtildi.












