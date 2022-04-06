Küresel ticarette ‘ruble’ kutuplaşması

Rusya’nın yaptırımlara karşı hamle olarak ruble ile ticaret kozunu ortaya koyması enerjide dengeleri değiştiriyor. Şimdiye kadar Rusya’nın en büyük müşterisi konumundaki AB ülkelerinden ses çıkmazken, Doğu Avrupa ülkelerinden Letonya, Litvanya ve Estonya Putin’in ruble planı sonrası Rusya’dan doğal gaz alımını durdurduklarını açıklamıştı. Son olarak bölgedeki ülkelerden Slovakya ise Rusya’nın ticareti ruble ile sürdürme adımını kabul ettiğini duyurdu.

Slovakya kabul etti

Slovakya Ekonomi Bakanı Richard Sulik Rus gazından kopamayacaklarını belirterek “Ruble olarak ödeme şartı varsa, o zaman ruble olarak öderiz” dedi. Sulik, Rusya’dan ithalatın Slovakya’daki tüm gaz arzının yaklaşık yüzde 85’ini oluşturduğunu ve bu nedenle Rus gazından kısa bir sürede vazgeçemeyeceklerine dikkat çekti.

ABD Hazinesi’nden Rusya’ya dolar yasağı

Avrupa Birliği (AB) Buça saldırısı sonrası Rusya’dan kömür ithalatını yasaklamayı planlıyor. Kaynaklar, kömür yasağının detaylarının ve zamanlamasının hala müzakere edildiğini belirtti. ABD yönetimi, Moskova üzerinde tahvil ödemelerini gerçekleştirmede alternatif fonlama kaynakları bulma konusunda baskı oluşturmak için, ABD bankalarına Rusya hükümeti tarafından yapılan dolar cinsi ödemeleri durdurma kararı aldı. Karar 4 Nisan tarihi itibariyle uygulamaya alındı. ABD’nin, Rusya’nın rezerv kullanımının etkisizleştirilmesi ve temerrüde düşmesi için bu adımı attığı öğrenildi.

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EKONOMİ Putin'in gaz hamlesi karşılık buldu: Bir Avrupa ülkesi ruble olarak ödemeyi kabul etti