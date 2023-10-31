Küresel yatırımcının Türkiye ilgisi

Küresel Özel Sermaye Birliği’nin (GPCA) stratejik ortaklığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin destekleriyle bu yıl beşincisi düzenlenen ‘Türkiye ve Çevresinde Yatırım Yapan Özel Sermaye’ konferansında ülkemizdeki yatırım olanakları ele alındı. Konferans kapsamında, Türkiye’deki yatırım iklimine dair toplamda 200 milyar dolardan fazla varlığı yöneten kurumların 155 üst düzey fon temsilcisine yönelik olarak bir anket çalışması da gerçekleştirildi.

YÜZDE 74'Ü RADARINA ALDI

Katılımcı üst düzey fon temsilcilerinin yüzde 74’ü 2024 yılında Türkiye’ye yatırım yapmayı düşünürken, katılımcıların yüzde 40’ı ise yatırım portföylerinde Türkiye’nin yüksek önceliğe sahip olduğunu belirtiyor. Dünyanın birçok ülkesinden 45 yatırımcının panelist ve konuşmacı olarak katıldığı uluslararası organizasyonda, Türkiye ve çevresindeki özel sermaye fonlarının son yıllardaki faaliyetleri ve yatırım ortamına ilişkin geleceğe yönelik öngörüler masaya yatırıldı.

KÜRESEL DURGUNLUĞA RAĞMEN

GPCA Orta ve Doğu Avrupa Liderlik Konseyi Üyesi ve Türkiye Temsilcisi Barış Öney, bu yılki konferansa da yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, “İklim değişikliği, dünya ticaretindeki daralma gibi olumsuz koşulların hâkim olduğu böyle bir dönemde, Türkiye’nin yatırımcıların radarında olmasından memnunuz” dedi. Fon temsilcilerinin 2024 yılı için Türkiye’ye yatırıma hazır olduklarının sinyalini verdiğini vurgulayan Öney, şunları söyledi: “Türkiye’deki yatırım iklimine ilişkin anket çalışmamıza katılan üst düzey fon temsilcisinin yüzde 74’ü 2024 yılında Türkiye’ye yatırım yapmayı düşündüğünü, katılımcıların yüzde 40’ı ise yatırım portföylerinde Türkiye’nin yüksek önceliğe sahip olduğunu ifade ediyor. Ankete göre yatırımcıların yüzde 80 gibi büyük bir çoğunluğu Türkiye’yi 2024 yılında yatırım açısından düşük ya da tolere edilebilir risk kategorisinde görüyor. Bu durumun uzun vadeli yatırımcılar açısından olumlu bir gösterge olduğunu söyleyebilirim."

Barış Öney

KUR RİSKİNİ İZLİYORLAR

Üst düzey fon temsilcilerinin Türkiye’ye yatırım yaparken en büyük çekincesinin kur riski olduğuna değinen Öney sözlerine şöyle devam etti: "Yüzde 44’ü en büyük çekincelerinin kur riski olduğuna işaret ederken, yüzde 28’lik bir kesim ise jeopolitik risklerden çekindiğini belirtiyor. Ankete göre yatırımcıların yüzde 88’i 100 milyon dolar seviyesinin altında yatırım yapmayı, geriye kalan yüzde 12’lik kesim de bu seviyenin üzerinde yatırım yapmayı planlıyor. Bu yatırımcı kategorisi, şirketlere yatırım yapmak suretiyle ülkelere ve dolayısıyla Türkiye’ye geliyor.”







