Kurulu güçte payı yüzde 10'a yaklaştı: Rüzgarda gücümüz artıyor

Türkiye’nin cari açığında en önemli etken olarak gösterilen enerjide son yıllarda alternatif kaynaklara yapılan yatırımlarla birlikte ithalat her geçen yıl düşmeye devam ediyor. Rüzgar gücü yatırımları da bu dönemde katlanarak sürüyor. 2003 yılında toplam kurulu güçten 0,1 oranında pay alan rüzgar kurulu gücünün 2021 yılı Ocak ayı sonu itibari ile bu alandaki kurulu gücü 9 bin 7 megavatta ulaşırken, toplam kurulu güçteki rüzgar gücü payı ise yüzde 9,4’e yükseldi. Bunun yanı sıra 2002-2020 yılları arasında yapılan rüzgar yatırımları sayesinde yaklaşık 8 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının da önüne geçildi.

PAYINI HER GEÇEN YIL ARTIRIYOR

Yıllar itibarıyla rüzgardan elektrik enerjisi üretiminde de büyük artış sağlandı. 2003 yılında rüzgar kaynaklarından 61 gigawatt saat(GWh) gibi oldukça az miktarda üretim gerçekleştirilirken, 2003 yılının toplam elektrik üretimi olan 140 bin 580 gigawatt saatlik pastadan yüzde 0,01’in altında pay alındı. Geride kalan yıllarda üretim kaynaklarına yapılan yatırımların etkisiyle birlikte üretim 2020 yılında 305 bin 431 gigawatt saate kadar çıkarken, rüzgar gücü kaynaklı üretim 24 bin 703 Gigawatt saate yükseldi. Toplam üretimden rüzgarın aldığı pay % 8,1’e kadar çıktı.

YATIRIMIN YÜZDE 25’İ RÜZGARA YAPILDI

Yıllara göre yapılan toplam kurulu güç yatırımlarında da rüzgar gücü yatırımları yıldan yıla artış gösterdi. 2003 yılındaki kurulu güç yatırımlarında rüzgar gücü yatırımlarının yapılan yatırımlarda rüzgar gücüne hiçbir yatırım gerçekleşmezken, 2010 yılında yapılan yatırımlarda yüzde 10,5, 2015 yılındaki yatırımlarda yüzde 18,4, 2018 yatırımlarında yüzde 12,7, 2019 yatırımlarında yüzde 15,5 ve son olarak 2020 yılındaki yatırımların ise yüzde 25,1’lik pay rüzgar kurulu gücü yatırımlarına ayrıldı. Geride bıraktığımız 2020 yılında 4 bin 944 megavatt ilave kurulu güç yatırımı yapıldı. Bunun bin 242 megavattlık bölümünü rüzgara yönelik yatırımlar oluşturdu.

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ÜRETİM HIZLANDI

Geçtiğimiz ocak ayı sonu itibariyle 9 bin 7 megavatt olan rüzgar kurulu gücünden üretilebilecek elektrik enerjisi 26 terawatt saat seviyesine kadar yükseldi. Ayrıca söz konusu üretimle yıllık 1,2 milyar dolarlık doğal gaz ithalatı önlendi. Enerji sektöründe kullanılan ekipmanlara yönelik yerli üretimle alakalı da çeşitli adımlar atılmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2011 yılında; “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” (Yerli Aksam Yönetmeliği) yayımlanırken, uygulanan bu politikalar sayesinde rüzgar santrallerinde kullanılan jeneratör, kanat, kule ve kule bağlantı elemanları ülkemizde üretilmeye başlandı.

TÜRBİNLER EN AZ %65 YERLİ OLMALI

YEKA modeli kapsamında gerçekleştirilen bin megavatt kapasiteli YEKA Rüzgar-1 yarışmasını kazanan konsorsiyumun fabrika şirketi olan Siemens Gamesa şirketi tarafından 150 adet/yıl veya 400 MW/yıl rüzgâr türbini üretim kapasitesine sahip olacak ve yerli malı belgeli ve istenilen yerli katkı oranlarına göre üretilmiş veya tedarik edilmiş aksamın kullanılacağı fabrikanın kurulumu tamamlandı. Fabrikada toplam yerlilik oranı asgari yüzde 65 olacak şekilde rüzgâr türbinlerinin üretimi gerçekleştirilecek. Bununla birlikte Siemens-Gamesa tarafından yarışma şartnamesi çerçevesinde yıllık asgari 5 milyon dolar ar-ge yatırımı gerçekleştirilecek bir merkez kuruldu. Söz konusu tesis bünyesinde konuyla ilgili içlerinde Türk kökenli bilim insanlarının da olduğu dünyada tanınmış uzmanlar görev alıyor.

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OCAK AYINDA REKOR GELDİ