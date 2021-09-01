Ekonomi Kutup soğuğuna dayanıklı bilgisayar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kutup soğuğuna dayanıklı bilgisayar

Türk firması tarafından geliştirilen ve 70 derece çöl sıcağı ile eksi 50 derece kutup soğuğuna dayanıklı bilgisayarlar vitrine çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kutup soğuğuna dayanıklı bilgisayar
Eksi 50 derecede çalışan yerli üretim bilgisayar

Türkiye’nin yerli bilgisayar üretme sertifikasına sahip ilk ve tek markası Technopc, savunma sanayisine özel geliştirdiği bilgisayarlarını son olarak 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2021) sergiledi. Gerek muharebe sahasındaki araçlarda gerekse savunma birimlerinin bulundukları yerlerde kullanılan bilgisayarların dayanıklı ve uluslararası standartlara uygun olması büyük önem taşıyor.

TAMAMEN YERLİ OLARAK GELİŞTİRİLDİ

Türkiye, bu özelliklerde bilgisayarları artık milli imkanlarla üretiyor. Türkiye’nin savunma sanayisindeki ihtiyaçları doğrultusunda üretilen farklı formlardaki kartların ve elektronik birimlerin paketlenmesi için askeri bilgisayar mekaniklerinin tasarım ve imalatlarını tamamen milli imkanlarla yürüten şirket, sadece donanım değil, aynı zamanda yapay zeka destekli yazılımlar da kullanıyor. Technopc Kurucu Ortağı Murat Yücel, “Ürettiğimiz bilgisayar ekipmanları ister 70 derecede çöl sıcaklıklarında ister eksi 50 derece kutup soğuklarında çalışma ve depolama yapabiliyor” dedi. Kola takılan giyilebilir tabletler geliştirdikleri bilgisini veren Yücel, “Zorlu koşullarda çalışmak için tasarlanmış 1,5 metreden düşmeye karşı dayanıklı cihaz, aynı anda birden fazla işi yapabilme imkanı sunuyor” diye konuştu.

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