Kuyumculuk sektöründe yeni dönem başlıyor

Kuyumcuların bilgi, beceri ve yetkinliklerini tanımlamak, geçerli bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek amacıyla hazırlanan taslak standartlara göre, kuyumcularda değerli taş uzmanı, dökümcü, mıhlayıcı, modelci, obje imalatçısı, sadekar, seri üretim elemanı ve yüzey işlemcisi olarak çalışanlar için bir dizi eğitim ve tecrübe kriteri gözetilecek.

Üniversitelerin kuyumculuk, gemoloji, takı tasarımı, mücevher tasarımı, uygulamalı takı teknolojisi, mücevherat mühendisliği, metalurji mühendisliği lisans bölümlerinden mezun olanlarda kuyumculuk hizmetleri alanında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak ya da kuyumculuk alanında eğitmen, öğretim görevlisi olarak görev yapmış olma şartı aranacak.

Üniversitelerin kuyumculuk, gemoloji, takı tasarımı, mücevher tasarımı, uygulamalı takı teknolojisi, mücevherat mühendisliği, metalurji mühendisliği lisans bölümlerinden mezun olanlarda kuyumculuk hizmetleri alanında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak ya da kuyumculuk alanında eğitmen, öğretim görevlisi olarak görev yapmış olma şartı aranacak.

Meslek yüksek okullarının kuyumculuk ve benzeri bölümlerinden mezun olanlar için en az 7 yıl kuyumculuk yapma tecrübesi istenecek. En az meslek lisesi ve mesleki eğitim merkezi mezunu olanlar için ise kuyumculuk alanında en az 10 yıl fiili olarak çalışma ve belirlenen alt dallarda beş yıl uzmanlaşma şartı aranacak. Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen kuyumcular, kendi alanlarındaki teorik ve pratik sınavlara tabi tutulacak. Kuyumculuk zanaatlerinde verilen mesleki yeterlilik belgesinin süresi 5 yıl olacak. 5 yıl sonunda ustalar için yeni bir sınav yapılacak.