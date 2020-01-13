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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kuzey Kıbrıs'a ihracat TİM'i

TİM, ilk yurt dışı temsilcilik ofisini Kıbrıs'ta açtı. Böylece, KKTC'li firmaların finansmana erişim, e-ticaret ve yeni pazarlara giriş gibi alanlarda yaşadığı sorunlara ortaklaşa çözüm bulunacak. Bu girişimin tabela bir ofis olmadığını belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, "Ar-Ge, dijital dönüşüm, e-ihracat ve girişimcilik gibi birçok konuda 83 yıllık ihracat tecrübemizi Kuzey Kıbrıs'a taşıyacağız" dedi.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
İsmail Gülle - Hasan Taçoy - Candan Avunduk
İsmail Gülle - Hasan Taçoy - Candan Avunduk

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), KKTC'nin uzun yıllardır devam eden ihracattaki sorunlarını giderecek önemli bir girişime imza attı. TİM, ilk yurt dışı temsilcilik ofisini, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) iş birliğiyle Lefkoşa'da hizmete açtı. Törende konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, dış ticaret mevzuatından pazara giriş stratejisine, finansmandan dijital dönüşüme ve e-ihracat gibi konularda 83 yıllık ihracat tecrübemizi Kuzey Kıbrıs'a taşıyacağız" dedi.

DENEYİMİ PAYLAŞACAĞIZ

KTSO bünyesinde faaliyet gösterecek ofisin açılışına, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KTSO Başkanı Candan Avunduk, TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracatçı birlik başkanları ve Kuzey Kıbrıs Türk iş dünyasından çok sayıda sanayici ile ihracatçı katıldı. KTSO çatısı altında TİM'in ve ihracatçı birliklerinin Yavru Vatan'a desteklerinin artacağını belirtti. Gülle, düzenledikleri yeni nesil ticaret heyetlerini, firmaların yeni pazarlara girişlerini kolaylaştıracak şekilde gerçekleştirdiklerini ifade etti. KKTC Ofisi'nin de bu heyetler için çalışmalarını genişleteceğini, Kıbrıslı firmaların heyetlere dahil edilmesini sağlayacağını belirten Gülle, şöyle konuştu:

EXİMBANK DESTEK VE FAALİYETLERİ DE DAHİL

"Türkiye'de yürürlükte olan dahilde işleme rejimi, ihracatta KDV alacakları, ihraç kayıtlı satış, sözleşmeli tarım destekleri ve tarım ihracatının desteklenmesi gibi tüm mevzuatsal altyapı konusunda TİM'in tecrübeleri, TİM KKTC Ofisi tarafından Kıbrıslı ihracatçılarımızla ve KKTC hükümetiyle paylaşılacak. Ayrıca, Eximbank'ın faaliyetlerini buraya da taşımak adına çalışmalarımızı genişleteceğiz. e-ihracat, ürün-sektör raporları, kağıtsız ihracat gibi dijital dönüşüm uygulamaları Kuzey Kıbrıslı dostlarımızın bilgilerine sunulacak." KTSO Başkanı Candan Avunduk ise "TİM KKTC Ofisi'nin açılmasının, KKTC'nin ihracatının artırılması açısından büyük bir milat ve şans olacağını düşünüyoruz" dedi.

KKTC OFİSİ YENİ KAPILAR AÇAR

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da bugünün, kendileri için bir milat olduğunu belirterek, TİM'in KKTC Ofisi'nin birçok kapıyı açabilecek nitelikte olduğunu vurguladı. Dünyada birçok olumsuz gelişme yaşanmasına karşın KKTC'ye böyle bir girişimde bulunulmasının kendileri için mutluluk verici olduğunu dile getiren Taçoy, şunları kaydetti: "Gelişen dünya içinde savaşlar; toprak savaşı olmaktan çıkmış, daha fazla petrol, enerji savaşlarına dönüşmüştür. Bölgemiz, bu konuda çok önemli konumda. Güneydoğu Akdeniz ve Güneydoğu Akdeniz'in içinde yaşadığı durum bizleri çok yakinen ilgilendiren bir konudur. Özelikle KKTC'nin Kıbrıs sorununda içinde bulunduğu durum ve çözümsüzlüğün getirmiş olduğu tartışmaların ön koşulları bizleri çok daha farklı noktalara götürmektedir. TİM ile KKTC'de ihracat rekorlarına imza atmayı ve çift rakamlara ulaşmayı arzu ettiklerini dile getiren Taçoy, "Ar-Ge ve kuluçka merkezlerinin kurulması, teknolojinin geliştirilmesi, markalaşma gibi alanlarda Türkiye'nin destek sağlaması bizim için önemli. Ana vatan Türkiye, bizim dünyaya açılış kapımız. Biz de artık yavru vatan olmaktan çıktık, 36 yaşını doldurduk, bir yerde serhat vatan haline geldik. KKTC'nin sınırları ve ana vatan Türkiye'mizle imzaladığımız anlaşmalarla münhasır ekonomik bölge içerisinde en azından bu rüşdü ispat etmiş olduk" şeklinde konuştu.

TABELA OFİS DEĞİL TİCARETE DİNAMİZM

  • KKTC'de yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlanacak TİM'in KKTC Ofisi'nde, KKTC ihracatında yeni açılımlar sunacak olan mevzuatların geliştirilmesine yönelik know-how aktarımı yapılması sağlanacak. Öte yandan, KKTC’de ihracatın finansmanına yönelik imkanların artırılması için ortak çalışmalar yapılacak. TİM Başkanı Gülle, söz konusu ofisin bir tabeladan ibaret olmayacağını belirterek, her iki taraftaki firmalara önemli görevler düştüğünü söyledi. TİM ayrıca, ticaretin dijitalleşmesi ve e-ticaret konusunda KTSO'ya teknik ve eğitim desteği verecek. KKTC'de katma değer, teknoloji ve rekabet edebilirlik seviyesi yüksek, ihracatı yapılabilecek yatırım alanları tespit edilecek.Türk ihracatçıların örgütlendirilmesi, Türk ihracatının artırılması, ürünlerin tanıtımı amacıyla KTSO tarafından tanıtım, reklam çalışmaları yapılacak. Ofisin önceliklerinden biri ise, dinamik bir ticari altyapının oluşmasını sağlamak.

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