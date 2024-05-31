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Ekonomi

Lezzet rotalarımız turist sayısını artırdı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye'nin lezzet duraklarına yönelik yapılan çalışmalarla turist sayısını artırdıklarını ifade etti.

Rabia Şenol
04:00 - 31/05/2024 Cuma
Güncelleme: 06:51 - 31/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Mehmet Nuri Ersoy
Mehmet Nuri Ersoy

İstanbul’da dün düzenlenen Gastroshow etkinliğinde konuşan Ersoy, ülkemizin turizm gelirinin 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12 artarak yaklaşık 56 milyar dolara ulaştığını söyledi. Ersoy, Türkiye’nin dünya turizminde ilk 5 içinde yer aldığını belirtti.


İSTANBUL,İZMİR, BODRUM GASTROCITY BÖLGELERİ OLDU

Zengin bir gastronomi kültürüne sahip olan ülkemizin, bu zenginliğinin uluslararası kuruluşlar tarafından da tescil edilmesinin önemine dikkat çeken Ersoy, bu alanda 6 yıl sürmesi beklenen çalışmaların iki yılda tamamlanarak Michelin Rehberi’nde yer alındığını belirtti.

Ersoy sözlerine şöyle devam etti: “Mutfak zenginliğimizin ve yaratıcı rehberliğimizin uluslararası bağımsız bir kuruluş tarafından tescillenmesiyle, gastronomi turizminde ortaya koyduğumuz iddia daha da ileri bir boyuta taşınmış oldu. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar ve tanıtım faaliyetleri ile İstanbul, İzmir, Bodrum gibi destinasyonlarımız birer gastrocity olarak öne çıkmaktadır.”


#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#turist
#Mehmet Nuri Ersoy
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