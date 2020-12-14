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Ekonomi Lider elektrikli ZOE yenilendi
OTOMOTİV

Lider elektrikli ZOE yenilendi

Lider elektrikli ZOE yenilendi

Avrupa’nın en çok satan elektrikli aracı Renault ZOE yenilenerek 349 bin 900 liradan Türkiye’de satışa sunuldu. Hızlı dolumla ve geliştirilen pilleriyle 400 kilometreye yakın menzil vadeden model için Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Yeni ZOE gibi her şeyi sunan elektrikli otomobiller giderek büyüyen pazarda gücümüze güç katacak” dedi.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Hızlı dolumla 400 kilometre menzil vadediyor.
Hızlı dolumla 400 kilometre menzil vadediyor.

Avrupa’nın en çok tercih edilen elektrikli otomobili unvanını taşıyan yeni Renault ZOE’nin üçüncü nesli Aralık ayına özel 349 bin 900 liralık indirimli fiyatıyla satışa çıktı.

AVRUPA’DA 11 AYDA 84 BİN ADET SATIŞ

  • Renault Grubu’nun elektrikli araç alanında öncü konumunu sürdürdüğünü vurgulayan Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, şunları kaydetti: “Elektrikli araç pazarında referans noktası olan ZOE, Ocak-Kasım döneminde 84 binden fazla adetle Avrupa’da en çok satan elektrikli otomobil unvanını elinde bulunduruyor. Ülkemizde de elektrikli otomobil dendiğinde akıllara ilk gelen modellerden olan ZOE’nin yeni neslini Türk tüketicisiyle buluşturmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Üçüncü nesil ZOE, daha modern ve çekici yeni yüz, artan menzil, sürüş güvenliği ve konforunu artıran teknolojiler, rakipsiz şarj çeşitliliği, birinci sınıf enerji verimliliği, kalite ve geri dönüşüm odaklı iç tasarım gibi özellikleriyle çıtayı daha da ileriye taşıyor. Yeni ZOE gibi tüketicinin bir otomobilden beklediği her şeyi sunan elektrikli otomobillerin giderek büyüyen pazarda gücümüze güç katacağını umuyoruz.”

Berk Çağdaş

ŞARJ SÜRESİ KISALDI

Mühendisliğinden montaj ve satış ağlarına kadar 30 binden fazla insanın emeğinin ürünü olan Yeni ZOE, WLTP (Küresel Uyumlu Hafif Araç Test Prosedürü) döngüsünde 395 kilometreye kadar menzil ve doğru akımla (DC) şarj edilebilen 52 kWh batarya sayesinde daha kısa şarj süresi sunuyor. Elektrikli mobilite alanında Renault Grubu’nun 10 yılı aşkın deneyiminin bir ürünü olan otomobil 80 kW motoruyla sürüş keyfini artırırken; Mod B, e-shifter, auto-hold fonksiyonlu elektrikli park freni, kablosuz şarj ünitesi gibi yenilikleri de bünyesinde bulunduruyor. Yüzde 100 elektrikli motorunun yanında çevre dostu malzemelerden üretilen Yeni ZOE’de, yolcu bölmesindeki görünür parçalar dahil yüzde 100 geri dönüştürülmüş sentetik malzemeler kullanıldı. Sınıfının en geniş arka koltuk alanına sahip otomobil, 338 litrelik geniş bir bagaj hacmini de kullanıcısıyla buluşturuyor.

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