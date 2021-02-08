​Liderin kozu yeni Megane

OYAK Renault Otomobil Fabrikaları bantlarından inen, üretim, ihracat ve satış rakamlarıyla büyük bir başarıya imza atan Megane Sedan yenilendi. C sedan segmentinde yüksek standart arayanlar için cazibe merkezi olmaya devam eden Yeni Megane Sedan, 198 bin 100 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

200 BİNDEN FAZLA SATIŞA İMZA ATTI

2016’daki lansmanından bu yana büyük beğeni toplayıp 200 binden fazla satış adedine ulaşan Renault’nun amiral gemisi modellerinden Megane Sedan yenilendi. Bursa’daki OYAK Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilip 30’a yakın ülkeye ihraç edilen ve 2020 sonu itibarıyla Türkiye’nin en çok satan ilk 3 otomobilinden biri olan Megane Sedan, daha şık ve rafine tarzıyla görücüye çıkıyor. En yeni teknolojilerle donatılan Yeni Megane Sedan’da konfor ve güvenlik artırıldı. 10.2 inç gösterge paneli ve Renault EASY LINK multimedya sistemine sahip 9.3 dikey ekran ile iç mekan modernize edildi. Yeni sürüş destek sistemlerinin yanında 1.0 TCe benzinli motor ise verimli ve konforlu bir sürüş sağlıyor.

EN ÖNEMLİ KOZU OLACAK

2016 yılının Ekim ayında lanse ettikleri Megane Sedan’ın Türk tüketicisi tarafından büyük bir beğeniyle karşılandığını ifade eden Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Lanse edildiği 2016’dan bu yana ulaştığı 142 bini aşkın satış adedi, otomobilin başarısını ortaya koyuyor. Bursa’daki OYAK Renault Otomobil Fabrikaları’nda Türk işçisi ve mühendisinin ellerinden çıkan Megane Sedan, 2020’de Türkiye’nin en çok satan üç otomobilinden biri oldu. Daha fazla ergonomi ve konfor odaklı şık tasarım dokunuşlarının yanı sıra daha fazla teknolojik özellikle gelen Yeni Megane Sedan, bu başarıyı artırarak sürdürecek. Türkiye, C-Sedan segmentinin ağırlıkta olduğu bir pazar. Öyle ki C-Sedan segmenti, ülkemiz binek otomobil pazarından yüzde 33 pay alıyor. Böylesine önemli bir segmentte satılan her 5 araçtan biri olma özelliğini taşıyan Megane Sedan, yenilenen yüzüyle birlikte 21 yıldır aralıksız devam eden binek otomobil pazarı liderliğimizi geleceğe taşımak için önemli kozlarımızdan olacak” ifadelerini kullandı.

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MOTOR GAMINA 1.0 TCe EKLENDİ