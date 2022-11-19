Ekonomi Lisanslı depoda kapasite 8,7 milyon tonu aştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Lisanslı depoda kapasite 8,7 milyon tonu aştı

Türkiye’nin tahıl ambarı Konya, lisanslı depoculuğun da lokomotifi. Türkiye geneline yayılan lisanslı depoculukta kapasite 8,7 milyon tonu aşarken bunun 1,7 milyon tonu tahılın başkenti Konya’da bulunuyor.

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Ali Kürşat Büyükada Yeni Şafak
Lisanslı depoda kapasite 8,7 milyon tonu aştı
Lisanslı depoda kapasite 8,7 milyon tonu aştı.

Türkiye’nin tahıl ambarı Konya, lisanslı depoculuğun da lokomotifi. Türkiye geneline yayılan lisanslı depoculukta kapasite 8,7 milyon tonu aşarken bunun 1,7 milyon tonu tahılın başkenti Konya’da bulunuyor. Türkiye genelinde Ticaret Bakanlığı tarafından izin verilen 286 deponun 167 adedi faaliyete geçti. Bu depoların toplam kapasitesi 8,7 milyon tonu aşarken 48 taneyle en fazla depoya sahip olan Konya, Türkiye’de bulunan tüm lisanslı depoların yüzde 20’sini bulunduruyor.

YÜZDE 80’İ DOLU

Konya’yı 704 ton depo kapasite ile Adana izliyor. Şimdilik 41 ilde bulunan depoların toplam kapasitesinin 4,1 milyon tonu İç Anadolu Bölgesinde bulunuyor.

8,7 milyon ton kapasiteli depoların kasım ayı itibariyle yüzde 80’i dolu durumda. Olası bir tahıl krizi durumunda depolardaki tahıl sayesinde Türkiye, gıdaya erişim noktasında sorun yaşamayacak. Ayrıca depolanan ürünler için; hırsızlık, yangın, duman, infilak, deprem, dahili su basması, sel, grev-lokavt-kargaşalık, terör, fırtına, kar ağırlığı, yıldırım, yer kayması, kara, deniz veya hava araç çarpması ve benzeri diğer rizikolara karşı sigorta yaptırılması zorunlu olduğundan depo sahipleri de yatırımlarını güvence altında tutuyor.

İnsan sağlığı için sürekli kontrol

Lisanslı depoculuk sistemi sayesinde hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, fındık, zeytin, kuru kayısı ve Antep fıstığı gibi ürünler daha uzun süreler sağlıklı bir şekilde muhafaza edilebiliyor. Depoların sürekli olarak kontrol edilmesi sayesinde insan sağlığını etkileyecek elverişsiz saklama koşulları oluştuğunda depoların lisansı iptal ediliyor.

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