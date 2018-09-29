Liste açıklandı: Almanya'yı geride bıraktık

Türkiye'de ilan edilen "turizmin altın yılı" meyvelerini teker teker vermeye başladı. Birleşmiş Milletler, 2017 yılında dünyadaki turist hareketliliğini rakamlara döktü. rapora göre Türkiye en çok ziyaretçi çeken ülkeler listesinde 8'inci sırada yer aldı.

Geçen yıl 38 milyon turist geldi

Yayınlanan rapora göre, Türkiye'ye geçen yıl 38 milyon turist geldi. Türkiye, 2016'da 10'uncu sırada yer alırken, 2017'de yükselerek dünyanın en çok turist çeken 8'inci ülkesi oldu.

Ortadoğu'yu gezenlerin sayısı ise 58 milyon olarak belirlendi. Buna göre Türkiye, bölgeye gelen turistlerin yüzde 60'ından fazlasını ağırladı.

Almanya gerimizde kaldı

Türkiye'nin pozitif verileri bununla da sınırlı kalmadı. Listeye göre Almanya da dahil olmak üzere Avrupa'nın gözde ülkelerinin büyük bir kısmı, sıralamada Türkiye'nin gerisinde kaldı.

Avrupa en çok tercih edilen kıtası oldu

Rapora göre, Dünya genelinde 1 milyar 323 milyon kişi turist olarak bir başka ülkeye ziyarette bulundu. Avrupa yüzde 51 ile en çok tercih edilen kıta oldu. Avrupa'yı 671 milyon, Asya-Pasifik ülkelerini ise 324 milyon kişi ziyaret etti. 87 milyon turist kabul eden Fransa listede ilk sırayı aldı. Onu, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri izledi.

2017 yılında 1.5 trilyon dolar gelir

Rapora göre, turizm sektörü küresel ekonomiye de önemli katkı sağlıyor. 2017 yılında sektör 1 buçuk trilyon dolar gelir elde etti. Bu da dünyadaki tüm gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 10'una tekabül ediyor.

EKONOMİ Trump'tan dev bütçeye onay

EKONOMİ Daha fazla üretim ve istihdam