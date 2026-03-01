Yeni Şafak
Lokman 2026’da 11 milyar liralık ciro hedefliyor

04:001/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
Hatice Öz.
Antalya merkezli Lokman Group, 2025 yılında yüzde 50’nin üzerinde büyüyerek 8 milyar lira ciroya ve 8 milyon dolarlık ihracata ulaştı.

Sağlık, ilaç, teknoloji, tarım ve sağlık turizmi alanlarında faaliyet gösteren grup, 2026’da iç pazarda ve ihracatta ölçek büyütmeyi, yeni yatırımlarla operasyonel kapasitesini artırmayı ve 11 milyar lira ciroya ulaşmayı hedefliyor. 8 şirketten oluşan yapı, dijital çözümler ve sürdürülebilirlik odağında büyüme stratejisini sürdürüyor. Grubun amiral gemisi Lokman Ecza Deposu, 31 bini aşkın ürün çeşitliliği ve dijital altyapısı ile Türkiye genelinde 28 bin eczaneye hizmet kapasitesi sunuyor. Sağlık turizminde ise Medoper aracılığıyla her yıl 12 ülkeden 500’ün üzerinde uluslararası hastayı Türkiye’ye getiriyor. Lokman Group Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Öz, 2026’yı operasyonel etkinliğin ve kârlılığın artacağı bir yıl olarak planladıklarını belirterek, faaliyet gösterdikleri tüm alanlarda erişim gücünü ve hizmet kalitesini daha geniş ölçeğe taşıyacaklarını ifade etti.



#Lokman Group
#Ekonomi
#Antalya
