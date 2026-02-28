Milli teknolojiyi tanıtacak

Türk Telekom, 5G ve diğer teknolojik çözümleriyle İspanya’da boy gösterecek. Türk Telekom CEO'su Şahin, "Ülkemizin teknoloji üreten ve ihraç eden bir güç olma vizyonuna önemli katkılar sunuyoruz" dedi.
Türk Telekom, iştirakleri ve iş ortaklarıyla geliştirdiği yenilikçi çözümleri GSMA tarafından İspanya'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi (MWC 2026) kapsamında küresel teknoloji dünyasıyla buluşturacak. Türk Telekom, iştiraki Argela ve teknoloji şirketleri i2i Systems, P.I. Works, Plan-S, Qubitrium ile hayata geçirdiği uygulamaları 2-5 Mart'ta Barcelona’da tanıtacak.
5G DRONLARINI SERGİLEYECEK
Argela tarafından geliştirilen ve GSMA tarafından desteklenen 5G alanında tüketicilere ve işletmelere yenilikçi çözümler sunan CAMARA Uygulama Programlama Arayüzleri (API) tabanlı 5G FPV İHA (insansız hava aracı) kullanım senaryosu GSMA standında sergilenecek. Uydu ve uzay teknolojileri şirketi Plan-S ile NTN (Karasal Olmayan Şebekeler) çözümlerinin, 5G-Advanced ve 6G mobil şebekelere entegre edilmesine yönelik çalışmalar ile Türk Telekom ve i2i Systems iş birliğiyle tamamen milli mühendislik ürünü olarak geliştirilen 5G çekirdek şebeke ürünleri de kongrede duyurulacak.
MOBİL ÇÖZÜMLERİNİ GLOBALE TAŞIYOR
Ayrıca kongrede, Türk Telekom ve P.I. Works iş birliğiyle hayata geçirilen ve 5G'nin öne çıkan kabiliyetlerinden şebeke dilimlemede gerçek zamanlı performans güvencesi sağlayan yapay zeka destekli otomasyon çözümleri ve mobil şebeke uygulamaları da yer alacak. Türk Telekom ve Qubitrium iş birliğiyle hayata geçirilen, 5G ve 6G şebekelerinde iletişimi uçtan uca ultra güvenlikli hale getiren Kuantum Anahtar Dağıtımı (QKD) tabanlı çalışmalar ise video gösterimleriyle katılımcıların dikkatine sunulacak.
DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE BAYRAK TAŞIYICIYIZ
- Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Türkiye'nin dijital geleceğini inşa eden bir kurum olarak teknoloji birikimleriyle milli ekosisteme güç katacak iş birliklerine imza attıklarını belirtti. Şahin, yeni nesil teknolojilerde milli çözümlere odaklandıklarını vurgulayarak, "Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörü olarak, milli ekosistemin genişletilmesi için öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Milli iş ortaklarımızla geliştirdiğimiz çözümleri dünyayla buluşturarak, ülkemizin teknoloji üreten ve ihraç eden bir güç olma vizyonuna önemli katkılar sunuyoruz. 5G'nin getirdiği avantajlarla dijital dönüşümde bayrak taşıyıcı rolümüzü pekiştireceğiz" diye konuştu.