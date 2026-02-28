Milli teknolojiyi tanıtacak

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Türkiye'nin dijital geleceğini inşa eden bir kurum olarak teknoloji birikimleriyle milli ekosisteme güç katacak iş birliklerine imza attıklarını belirtti. Şahin, yeni nesil teknolojilerde milli çözümlere odaklandıklarını vurgulayarak, "Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörü olarak, milli ekosistemin genişletilmesi için öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Milli iş ortaklarımızla geliştirdiğimiz çözümleri dünyayla buluşturarak, ülkemizin teknoloji üreten ve ihraç eden bir güç olma vizyonuna önemli katkılar sunuyoruz. 5G'nin getirdiği avantajlarla dijital dönüşümde bayrak taşıyıcı rolümüzü pekiştireceğiz" diye konuştu.