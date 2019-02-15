Lokomotif yine ihracat olacak

TİM Başkanı İsmail Gülle, ilkini Gaziantep’te düzenledikleri “İhracat Meclisi” toplantısı öncesinde sorularımızı cevaplandırdı. Türkiye’nin ihracat potansiyelini zorlamaya devam edeceğinin mesajını veren Gülle, bu yıl da büyümenin en önemli ayağının ihracat olacağını ifade etti.

İhracatın 2018 yılı büyümesindeki net katkısına dikkat çeken Gülle, güçlü katkının bu yıl da devam edeceğini ifade etti. Gülle, 2019 için belirlenen 182 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için verecekleri çabanın ülke ekonomisine güçlü bir enerji olacağını kaydetti. Türkiye’nin ihracat dinamiklerini anlamaya ve rekabetçiliğini ön plana çıkarmaya çalıştıklarını belirten Gülle, ihracatçı meclisleriyle bunu başaracakları konusunda kararlı konuştu.

İsmail Gülle

İHRACATÇIMIZ BUNUN FARKINDA OLMALI

TİM’in ihracat edilen bin ürün üzerinden yaptığı araştırmada Türkiye’nin yaklaşık 280 üründe avantaj sahibi olduğunu gördüklerini anlatan Gülle, “Araştırmamıza konu olan bin ürün, dünya ticaretinin yüzde 84’ünü teşkil ediyor. En avantajlı olduğumuz 47 ürünün global pazarından aldığımız pay yüzde 2,38’dir. İhracatçı firmalarımızın bu gerçeğin farkında olmasını istiyoruz” dedi.

37 TRİLYON DOLARLIK HEDEF HAYAL OLDU

Türkiye’nin ihracatta bir çıpa olarak “2023’te 500 milyar dolar ihracat” hedefini belirlediği yıllarda dünya ticaretinin hızla yükseldiğini hazırlatan Gülle, şunları kaydetti: “Dönemin dinamikleriyle yapılan hesaplamalara göre 2023’te küresel ticaret hacminin 37 trilyon dolara çıkacağı hesaplanmıştı. Ama küresel ticaret 18 trilyon dolara çıktıktan sonra gerilemeye başladı ve 16 trilyon dolara çekilince bu hedef hayal oldu. Ancak 500 milyar dolar bizim için bir hedeftir.”

AFRİKA İLE TAKAS KAPISINI AÇMALIYIZ

Avrupa ülkelerinin Türkiye’nin performansından memnun olduğunu belirten Gülle, son yıllarda etkinliğimizi arttırdığımız Afrika’nın ise asla gözardı edemeyeceğimiz bir pazar olduğunu ifade etti. Gülle, “Afrika’da para yoksa takas var. Türkiye Afrika ile ticaretinde takas kapısını açmalı. Bu yönde planlarımız var” önerisinde bulundu. Gülle, Gaziantep’in halı, sentetik iplik, bisküvi, çikolata ve demir-çelik gibi ürünlerle adından söz ettirdiğini kaydetti.

REKLAM

BU DESTEĞİ KURUŞUNA KADAR KULLANALIM

Türkiye’nin dünya pazarlarındaki rekabet gücünü arttırmak ve yeni pazarlara ulaşma konusunda hükümetten büyük destek gördüklerini ifade eden TİM Başkanı İsmail Gülle, geçen yıl 8 binden fazla firmayı ihracatçı ailesine kazandırdıklarına dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı’nın bu yıl ihracatçılara 3 milyar liranın üzerinde destek paketi hazırladığına da dikkat çeken Gülle, “İhracatçılarımızın bu desteği sonuna kadar kullanması gerekiyor. Firmalarımız bunun farkında olarak hareket etkisinler” dedi.