Maaş bordronuzu öğrenmek çok kolay

Maaş Bordrosu işverenin işçiye yaptığı iş karşılığında verdiği ödemeyi, bütün vergi ve kesintilerle birlikte gösteren ve işçinin çalıştığı süre zarfı boyunca sistematik ve dönemsel olarak düzenlenen belgedir.

Maaş bordrosu, işverenin işçiye ücret ödeme yükümlülüğünü ortaya koyduğunu kanıtlayan bir belge niteliğindedir. Bu sebeple bordronun düzenlenmesi ve uygulanması hem işveren hem de işçi için oldukça önemlidir.

Maaş bordrosu hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bir çok önemli detay vardır. 4857 sayılı İş Kanunu’na, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na, bir de 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre ücret bordrosunda bulunması gereken hususlar bulunmaktadır. Bunların dışında bordro hesabı hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bir çok ölçek ve değişken bulunmaktadır. Bordro resmi evrak niteliği taşıyan bir belgedir. Bu yüzden de hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır.

MAAŞ BORDROSU NASIL HAZIRLANIR?

Aylık maaş bordrosunun hesaplamasının mantığı genellikle karıştırılır ya da eksik bilinir. Halbuki oldukça kolay bir mantığı vardır. Maaş bordrosu hesaplama, işçiden ve işverenden yapılacak olan kesintiler ile iki aşamadan oluşmaktadır.

İŞÇİDEN YAPILACAK OLAN KESİNTİLER:

1. SSK primi işçinin payı = Brüt ücret x %14

2. İşsizlik sigortası işçinin payı = Brüt ücret x %1

3. Gelir vergisinin matrahı = Brüt ücret – (SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı)

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4. Gelir vergisi miktarı = Gelir vergisi matrahı x %15 *

5. Damga vergisi miktarı = Brüt ücret x 0,00759 **

6. Kesintilerin toplamı = İşçi payı + işsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi

7. Net ücret = Brüt ücret – Kesintiler toplamı

İŞVERENDEN YAPILACAK OLAN KESİNTİLER:

1. SSK Primi işveren payı = Brüt ücret x %15,5 (%5 indirim teşviki ile)

2. İşsizlik sigortası işveren payı= Brüt ücret x %2

BORDRO İLE MAAŞ BİLGİNİZİ ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

Maaş bordrosu sayesinde geçmiş maaş bilginizi öğrenebilirsiniz. Şimdiye kadar almış olduğunuz maaşların bilgisini öğrenebilirsiniz. Hangi aylarda ne kadar maaş aldığınızı, maaşlarınızdaki kesintileri, ne kadar ikramiye aldığınızı maaş bordrosu sayesinde öğrenebilirsiniz. T.C. kimlik numarası, memuriyet sicil numarası, emekli sicil numarası, yıl, ay ve istihdam tipi bilgileri ile maaş bordronuza ulaşabilirsiniz. Maaş bordronuza T.C. kimlik numaranız, adınız, soyadınız, SGK sicil numaranız, vergi numaranız ve imzanız bulunmaktadır. Günlük hayatta bu belge gerekli olmasa da bazı zamanlarda bu belge sizden istenebilir. Genellikle bazı başvurular sırasında maaş bordrosu sizden istenebilir. Bu yüzden bu belge önemlidir.

ONLİNE MAAŞ BORDROSU ALMAK

Maaş bordrosunu muhasebe bölümlerinden veya maliye kurumlarından alabildiğiniz gibi internet üzerinden de bu belgeyi elde edebilirsiniz. Maaş bordrosunun internet ortamındaki ismi E-Bordro olarak geçmektedir. Yani internet üzerinden maaş bordronuzu E-Bordro olarak alabilirsiniz. İnternet üzerinden E-Bordroya eskiden şifresiz bir şekilde ulaşabiliyordunuz. Maliye Bakanlığının muhasebat genel müdürlüğü uygulaması sayesinde internet üzerinden şifresiz bir şekilde E-Bordroya ulaşabiliyordunuz. Ama sonralardan bu hizmet kaldırılarak artık şifresiz bir şekilde E-Bordroya ulaşamıyorsunuz. İnternet üzerinden E-Bordronuza sadece E-Devlet sistemi üzerinden ulaşabilirsiniz.