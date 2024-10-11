Macaristan’a 76 milyon avroluk proje

Polat Gayrimenkul, Macaristan’daki yatırımlarına bir yenisini ekliyor. Macaristan’ın Budapeşte kentinde daha önce iki projeye imza atan Polat Gayrimenkul, İspanyol Grup All Iron Rei Socimi ile yaptığı ortaklıkla, Budapeşte’nin en popüler noktalarından Dohány’de 76 milyon euroluk yeni bir proje gerçekleştiriyor. Şirketin üçüncü projeyle birlikte Macaristan’a toplam yatırımı 450 milyon avronun üzerine çıktı. Polat Gayrimenkul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Yücel, “Macaristan, Avrupa’ya yatırım konusunda bize çok büyük tecrübe sağladı. Önümüzdeki dönemde yatırım için Atina, Berlin ve Rotterdam’da görüşmeler yapıyoruz” dedi.