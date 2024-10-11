Macaristan’a 76 milyon avroluk proje

Polat Gayrimenkul, Macaristan’daki yatırımlarına bir yenisini ekliyor. Macaristan’ın Budapeşte kentinde daha önce iki projeye imza atan Polat Gayrimenkul, İspanyol Grup All Iron Rei Socimi ile yaptığı ortaklıkla, Budapeşte’nin en popüler noktalarından Dohány’de 76 milyon euroluk yeni bir proje gerçekleştiriyor. Şirketin üçüncü projeyle birlikte Macaristan’a toplam yatırımı 450 milyon avronun üzerine çıktı. Polat Gayrimenkul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Yücel, “Macaristan, Avrupa’ya yatırım konusunda bize çok büyük tecrübe sağladı. Önümüzdeki dönemde yatırım için Atina, Berlin ve Rotterdam’da görüşmeler yapıyoruz” dedi.
PİYALEPAŞA 400 MİLYON DOLARA MAL OLACAK
Şirket, yurt içinde de yatırımlarına devam ediyor. Piyalepaşa İstanbul’un ikinci etabı hakkında açıklamalarda bulunan Kaan Yücel, “Projenin ikinci etabında dijital gösteri merkezi yapacağız, geçen hafta ruhsatını aldık yaklaşık bin 300 kişilik büyük bir kompleks planlıyoruz” diye konuştu. Yücel ayrıca, projenin ikinci etabında 160 bin metrekarelik iki otelin de yer alacağını belirtirken, yaklaşık 400 milyon dolara mal olan Piyalepaşa’yı 2026 yılında tamamen bitireceklerinin bilgisini verdi. Yücel ilk etapta yapılan projede 18 ülke vatandaşının konut aldığını söyledi.