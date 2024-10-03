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Ekonomi
Kıbrıs’a 1,8 milyarlık proje

Kıbrıs’a 1,8 milyarlık proje

Mehmet Ali Parto
04:003/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Hasan Bursalıoğlu
Hasan Bursalıoğlu

İnşaat ve proje geliştirme alanında faaliyet gösteren Toros Invest, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 1.8 milyar liralık (40 milyon pound) gayrimenkul yatırımına imza attı.

İstanbul’da Yalı Bostancı projesini tamamlayan şirket, Kuzey Kıbrıs’ta geliştirdiği ve önümüzdeki dönemde hayata geçireceği yeni projeleri duyurdu.


GAYRİMENKUL İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR YER

Firmanın, Girne Esentepe bölgesinde yer alan yeni projesi Hilltown Cyprus 103 adet 1+1, 2+1, 3+1 konut ve villalardan oluşurken, Hilltown Limited’da 9 adet 4+1 villa yer alıyor, Hilltown Suits’te de 40 adet 1+1 ve 2+1 daire bulunuyor. 280 yatak kapasiteli otel etabı Hilltown Resort ise Kuzey Kıbrıs’ın global markalı ilk oteli olmaya hazırlanıyor. Toros Invest Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Bursalıoğlu, “Esentepe bölgesi, doğal güzellikleri ve düşük yapılaşma yoğunluğu ile dikkat çeken bir yer. Burada yatırımcılara yüksek getiri sağlayan bir fırsat sunmak istedik” diye konuştu. Bursalıoğlu, Kıbrıs’ın şu anda 50’den fazla ülke vatandaşının gayrimenkul yatırımı yaptığı çok kıymetli bir destinasyon olduğunu vurguladı.


10 yılda döviz bazında amorti ediyor

Türkiye’nin desteğiyle çok önemli projelerin birer birer hayata geçtiğini ifade eden Bursalıoğlu, “Kıbrıs’ın turist sayısında her yıl yükselen grafiği gayrimenkul piyasasını da olumlu yönde doğrudan etkiliyor. Türkiye’deki insanlar %50 mevduat faiziyle birikimlerini enflasyon karşısında korumaya çalışırken, Esentepe’de gayrimenkul projeleri döviz bazında %40 değer kazanıyor. Üstelik sonrasında yine kira gelirleriyle 10-12 yılda döviz bazında kendisini amorti ediyor” dedi.



Türkiye yeni bir döneme giriyor: Bakan Bayraktar 'İzin süreçlerinde iyileştirme yapılacak' diyerek duyurdu

Isınmada, binalarda, sanayi ile ulaştırma sektörlerinde ve yapay zeka kaynaklı ihtiyaçlarda elektrik enerjisi kullanımının yaygınlaşmasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışmaların hızlandırdı. Bakan Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerjide toplam 80 bin megavat kapasite tahsisi yapıldığını belirterek, her yıl 8 ila 10 bin megavatlık kurulu gücün devreye alınabileceğini söyledi. Bayraktar ayrıca, dışa bağımlılığın azaltılması ve "2053 karbon nötr ekonomi" hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji ve verimlilik konularına dikkat edileceğini dile getirip "Reformlarımızın başında izin süreçleriyle ilgili bir iyileştirme var. Bunun çok kısa zaman içerisinde bu yıl içerisinde inşallah meclisimizin gündemine getirmeyi planlıyoruz" dedi.




#kıbrıs
#ekonomi
#inşaat

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