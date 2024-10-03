Kıbrıs’a 1,8 milyarlık proje

İnşaat ve proje geliştirme alanında faaliyet gösteren Toros Invest, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 1.8 milyar liralık (40 milyon pound) gayrimenkul yatırımına imza attı.
İstanbul’da Yalı Bostancı projesini tamamlayan şirket, Kuzey Kıbrıs’ta geliştirdiği ve önümüzdeki dönemde hayata geçireceği yeni projeleri duyurdu.
GAYRİMENKUL İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR YER
Firmanın, Girne Esentepe bölgesinde yer alan yeni projesi Hilltown Cyprus 103 adet 1+1, 2+1, 3+1 konut ve villalardan oluşurken, Hilltown Limited’da 9 adet 4+1 villa yer alıyor, Hilltown Suits’te de 40 adet 1+1 ve 2+1 daire bulunuyor. 280 yatak kapasiteli otel etabı Hilltown Resort ise Kuzey Kıbrıs’ın global markalı ilk oteli olmaya hazırlanıyor. Toros Invest Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Bursalıoğlu, “Esentepe bölgesi, doğal güzellikleri ve düşük yapılaşma yoğunluğu ile dikkat çeken bir yer. Burada yatırımcılara yüksek getiri sağlayan bir fırsat sunmak istedik” diye konuştu. Bursalıoğlu, Kıbrıs’ın şu anda 50’den fazla ülke vatandaşının gayrimenkul yatırımı yaptığı çok kıymetli bir destinasyon olduğunu vurguladı.
10 yılda döviz bazında amorti ediyor
Türkiye’nin desteğiyle çok önemli projelerin birer birer hayata geçtiğini ifade eden Bursalıoğlu, “Kıbrıs’ın turist sayısında her yıl yükselen grafiği gayrimenkul piyasasını da olumlu yönde doğrudan etkiliyor. Türkiye’deki insanlar %50 mevduat faiziyle birikimlerini enflasyon karşısında korumaya çalışırken, Esentepe’de gayrimenkul projeleri döviz bazında %40 değer kazanıyor. Üstelik sonrasında yine kira gelirleriyle 10-12 yılda döviz bazında kendisini amorti ediyor” dedi.