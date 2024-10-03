Kıbrıs’a 1,8 milyarlık proje

Firmanın, Girne Esentepe bölgesinde yer alan yeni projesi Hilltown Cyprus 103 adet 1+1, 2+1, 3+1 konut ve villalardan oluşurken, Hilltown Limited’da 9 adet 4+1 villa yer alıyor, Hilltown Suits’te de 40 adet 1+1 ve 2+1 daire bulunuyor. 280 yatak kapasiteli otel etabı Hilltown Resort ise Kuzey Kıbrıs’ın global markalı ilk oteli olmaya hazırlanıyor. Toros Invest Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Bursalıoğlu, “Esentepe bölgesi, doğal güzellikleri ve düşük yapılaşma yoğunluğu ile dikkat çeken bir yer. Burada yatırımcılara yüksek getiri sağlayan bir fırsat sunmak istedik” diye konuştu. Bursalıoğlu, Kıbrıs’ın şu anda 50’den fazla ülke vatandaşının gayrimenkul yatırımı yaptığı çok kıymetli bir destinasyon olduğunu vurguladı.