Mahkeme'den Martı Tag kararı: Antalya'da artık serbest

Antalya’da davayı biz kazandık. TAG Antalya’da serbest. HAYIRLI OLSUN🇹🇷💚 pic.twitter.com/ZhJWg5e5NL

Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem sosyal medya hesaplarından çağrı yaparak bugün görülecek davada bütün Martı TAG sürücülerini ve kendisiyle tanışmak isteyenleri Antalya Adliyesi önüne çağırarak destek istemişti.

Verilen karar sonrası Antalya'da Martı Tag kullanımının serbest olduğunu belirten Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, 'Tüm Martı camiasına hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.