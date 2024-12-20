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Mahkeme'den Martı Tag kararı: Antalya'da artık serbest

Mahkeme'den Martı Tag kararı: Antalya'da artık serbest

16:0620/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Martı Tag Antalya'da serbst
Martı Tag Antalya'da serbst

Uzun zamandır kamuoyunu meşgul eden Taksi-Martı TAG davasının duruşması bugün Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görüldü. Antalya'da Taksiciler Odası'nın açtığı davada karar çıktı. Mahkeme sonrası açıklamalarda bulunan Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, Martı TAG davasının düştüğünü duyurdu.

Taksi-Martı TAG davasının duruşması bugün Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme sonrası açıklamalarda bulunan Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, hakimin İstanbul'da Martı Tag'in kazandığı davayı gerekçe göstererek Antalya'daki davayı düşürdüğünü duyurdu.


Çağrı yaparak destek istemişti

Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem sosyal medya hesaplarından çağrı yaparak bugün görülecek davada bütün Martı TAG sürücülerini ve kendisiyle tanışmak isteyenleri Antalya Adliyesi önüne çağırarak destek istemişti.

Antalya'da Martı Tag yasağı kalktı

Verilen karar sonrası Antalya'da Martı Tag kullanımının serbest olduğunu belirten Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, 'Tüm Martı camiasına hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

Duruşmaya Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan’ın yanı sıra, şirketin çalışanları ve Antalyalı taksiciler de katıldı.



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#Oğuz Alper Öktem

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