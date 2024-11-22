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Martı TAG artık serbest: Üst mahkeme Martı lehine karar verdi!

Martı TAG artık serbest: Üst mahkeme Martı lehine karar verdi!

12:2422/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi (İstinaf Mahkemesi) erişim engeli kararını bozdu.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi (İstinaf Mahkemesi) erişim engeli kararını bozdu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi (İstinaf Mahkemesi) Martı lehine karar verdi. Martı ve Taksiciler Odası arasında 2.5 yıldır süren davada Martı’nın itirazlar haklı bulundu. Martı TAG artık serbest olarak kullanılacak.

İstanbul Taksiciler Odası’nın Martı TAG’ı kapattırma talebi İstinaf Mahkemesi tarafından reddedildi. Martı’nın yaptığı istinaf başvurusu kabul edilerek yerel mahkeme kararının hatalı olduğuna hükmedildi.


İstinaf Mahkemesi’nin Tespitleri

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği kararı şu gerekçelerle hatalı buldu:

• Martı’nın itiraz ve savunmalarının yeterince incelenmediği ve raporlara yansıtılmadığı,

• Bilirkişi raporlarının eksik ve çelişkili olduğu,

• Alanında uzman kişilerden rapor alınmadığı ve davanın tam olarak aydınlatılmadığı,

• Tarafların eşitliği ilkesine uyulmadığı ve Martı’nın savunma hakkının ihlal edildiği,

• İdare mahkemelerinin Martı TAG lehine verdiği kararların göz ardı edildiği,

• İBB’den alınması gereken cevap beklenmeden karar verilerek Martı’nın hukuki dinlenilme hakkının ihlal edildiği,

• Martı’nın dava dosyasına sunduğu uzman görüşlerinin dikkate alınmadığı.


Mahkeme, bu eksiklerin giderilmeden haksız rekabetin tespit edilemeyeceğini belirterek erişim engeli kararını bozdu.


Oğuz Alper Öktem konu ile alakalı;
“Haklının acelesi yok. Türk teknolojisinin düşmanları nihayet yenildi. İyiler kazandı. Bol bol Martı TAG kullanın”
ifadelerini kullandı.
#Martı TAG
#Martı
#adliye

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