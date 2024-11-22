Martı TAG artık serbest: Üst mahkeme Martı lehine karar verdi!

İstanbul Taksiciler Odası’nın Martı TAG’ı kapattırma talebi İstinaf Mahkemesi tarafından reddedildi. Martı’nın yaptığı istinaf başvurusu kabul edilerek yerel mahkeme kararının hatalı olduğuna hükmedildi.
• Martı’nın itiraz ve savunmalarının yeterince incelenmediği ve raporlara yansıtılmadığı,
• Bilirkişi raporlarının eksik ve çelişkili olduğu,
• Alanında uzman kişilerden rapor alınmadığı ve davanın tam olarak aydınlatılmadığı,
• Tarafların eşitliği ilkesine uyulmadığı ve Martı’nın savunma hakkının ihlal edildiği,
• İdare mahkemelerinin Martı TAG lehine verdiği kararların göz ardı edildiği,
• İBB’den alınması gereken cevap beklenmeden karar verilerek Martı’nın hukuki dinlenilme hakkının ihlal edildiği,
• Martı’nın dava dosyasına sunduğu uzman görüşlerinin dikkate alınmadığı.
Mahkeme, bu eksiklerin giderilmeden haksız rekabetin tespit edilemeyeceğini belirterek erişim engeli kararını bozdu.