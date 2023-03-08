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'Martı TAG' ve 'Martı Motosiklet' uygulaması ile internet sitesine erişim engeli getirildi

İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası'nın açtığı dava kapsamında "Martı TAG" ve Martı Motosiklet" uygulaması ve internet sitesine erişim engeli getirilmesine karar verdi.

13:29 . 8/03/2023 Çarşamba
AA
"Tek Araçla Gidelim" uygulamasında taksici olmayan, toplu taşıma aracı kullanım belgesi bulunmayan kişilerin araçlarını ticari amaçla kullandıkları belirtilen dilekçede, kullanılan elektrikli motosikletlerin de izin ve ruhsatlarının olmadığı aktarıldı.

"Tek Araçla Gidelim" uygulamasında taksici olmayan, toplu taşıma aracı kullanım belgesi bulunmayan kişilerin araçlarını ticari amaçla kullandıkları belirtilen dilekçede, kullanılan elektrikli motosikletlerin de izin ve ruhsatlarının olmadığı aktarıldı.

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası'nın avukatları tarafından İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, davalı Martı İleri Teknoloji Anonim Şirketinin "Martı TAG" ve "Martı Motosiklet" uygulamasıyla yasa dışı korsan taşımacılığı gerçekleştirdiği öne sürülerek, taksi esnafı yönünden haksız rekabet oluşturan bu fiillerin tespiti ve engellenmesi talep edildi.

"Tek Araçla Gidelim" uygulamasında taksici olmayan, toplu taşıma aracı kullanım belgesi bulunmayan kişilerin araçlarını ticari amaçla kullandıkları belirtilen dilekçede, kullanılan elektrikli motosikletlerin de izin ve ruhsatlarının olmadığı aktarıldı.

Dilekçede, davalı firmanın yetkilisi olduğu şirketin uygulamayı tanımlarken "hatır taşıması" olduğu açıklamasıyla yapılan işin uyumsuz olduğu belirtilerek, "Martı TAG" adlı uygulamadan şirketin veya yetkililerin yolcudan ücret almamasının yapılan işin fiilen "korsan taksi taşımacılığı" olduğu gerçeğini değiştirmediği anlatıldı.

Bu uygulama ile birbirini tanımayan kişilerin belirli bir ücret karşılığında yolculuk yaptığına işaret edilen dilekçede, böylece ticari taşıma ruhsatına sahip olmayan kişilerin vergi vermeyerek yolcu taşıdığı kaydedildi.

Dilekçede, haksız rekabetin durdurulması için "Martı TAG" ve Martı Motosiklet"in internet sitelerine ve mobil uygulamaya erişimin engellemesine yönelik ihtiyati tedbir kararı verilmesi istendi.

Karar

Davacının ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar veren mahkeme, www.marti.tech internet sitesi ile MARTI isimli mobil uygulama üzerinden sunulmakta olan "Martı TAG" ve Martı Motosiklet" ile ilgili erişim engeli getirilmesine hükmetti.

Ayrıca mahkeme, davacının talebi halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) gerekli müzekkerenin yazılmasına karar verdi.

Mahkeme kararında ayrıca dosyaya sunulmuş olan bilgi ve belgeler değerlendirildiğinde davalı Martı İleri Teknoloji AŞ'nin, "Martı TAG" ve "Martı Motosiklet" uygulamalarına ulaşılmasına devam edildiği takdirde, ruhsat alarak yolcu taşımacılığı konusunda yetkilendirilen taksi işletenlere ciddi bir zarar doğuracağı hususunun davacı tarafından yaklaşık olarak ispatı sağlandığı kaydedildi.

Mahkeme, tarafların kararın öğrenilmesinden itibaren bir hafta içerisinde yasal itiraz sürecinin olduğunu tutanağa geçirdi.

#Marti TAG
#Martı Motosiklet
#İstanbul
2 saat önce
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'Martı TAG' ve 'Martı Motosiklet' uygulaması ile internet sitesine erişim engeli getirildi
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