Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Makam odasına gizli dedektör
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Makam odasına 'gizli dedektör'

İzmir’de elektronik güvenlik ürünleri sektöründe faaliyet gösteren bir firma, makam odalarının kapısına monte edilebilen “gizli” dedektör geliştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Makam odalarının kapısına monte edilebilen 'gizli' dedektör geliştirildi. ​
Makam odalarının kapısına monte edilebilen 'gizli' dedektör geliştirildi. ​

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde güvenlik ve savunma sanayisi sektörleri için yerli tasarımla dedektör üreterek 60 ülkeye ihracat yapan Elektral firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Sayıl Dinçsoy, sektörde ithalata bağımlılığı sona erdirmek üzere faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Geliştirdikleri güvenlik cihazlarının halen çok sayıda devlet kurumunda kullanıldığını vurgulayan Dinçsoy, bu alanda dünya devleriyle rekabet edebilmek ve farklı güvenlik tercihlerine yanıt vermek için oluşturdukları Ar-Ge biriminde geliştirdikleri çok sayıda teknolojiye patent alarak üretime devam ettiklerini bildirdi.

BÜTÜN DÜNYADA SATIŞA SUNULACAK

Son olarak Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin şehit edilmesi olayı sonrası makam odalarına girişte güvenliği artırıcı bir ürün geliştirme kararı aldıklarını kaydeden Dinçsoy, makam odalarına girişte sekreteryanın kontrol ettiği kapılarda kullanılmak üzere gizli dedektör geliştirdiklerini ifade etti.

Ürünün çok kolay kurulduğunu, cep telefonu veya tabletle kontrol edildiğini aktaran Dinçsoy, “Bu ürün bürokratlarımızı koruyabilecek bir pervaz dedektörü. Bu cihaz sadece makam odalarında değil, her yerde kullanılabilir. İlk olarak Türkiye’de daha sonra da bütün dünyada bunu pazara sunacağız” diye konuştu.

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