Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması: İşbirliği halinde çalışma yürütülüyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto paralara ilişkin gelişmelerin ve ülkedeki durumun yakından takip edildiğini bildiren bir yazılımı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve diğer kurumlarla iş birliği halinde çalışmalar yürütülmektedir."

EKONOMİ Kripto para sessizliği