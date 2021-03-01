Ekonomi Maliye Bakanlığından kripto para açıklaması İşbirliği halinde çalışma yürütülüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması: İşbirliği halinde çalışma yürütülüyor

Kripto paralarla ilgili yazılı açıklama yapan Maliye Bakanlığı, "Dünyadaki kaygıları paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeleri, ülkemizdeki durumu takip ediyoruz. Bakan yardımcımız başkanlığında; Merkez Bankası, BDDK, SPK ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışma yürütülmektedir" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Açıklamada, kripto paralarla ilgili endişelerin yakından takip edildiği belirtildi.
Açıklamada, kripto paralarla ilgili endişelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto paralara ilişkin gelişmelerin ve ülkedeki durumun yakından takip edildiğini bildiren bir yazılımı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve diğer kurumlarla iş birliği halinde çalışmalar yürütülmektedir."

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