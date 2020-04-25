Malzemeden mimariye evde tercihler değişiyor

Bütün dünyayı etkisi altına alan korona pandemisi, siyaseti, ekonomiyi ve çalışma hayatını değiştirebileceği gibi konut yapım tekniklerini de değiştiriyor. Konut alıcılarının virüs nedeniyle tedirgin olmasını dikkate alan müteahhitler yeni projelerinde insanların salgına dönük hassasiyetlerini de gözönünde bulunduracak. Bunun ilk sinyalleri de verilmeye başlandı. Özellikle elle temasın yoğun olduğu yerlerde virüs ve mikropların yerleşme ihtimalinin yüksek olmasını göz önünde bulunduran müteahhitler, apartman ve daire içlerinde yeni dönemde daha çok fotoselli malzeme kullanacaklarını dile getirdi. Torkam İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, arz talep dengesine göre sektörün kendisini hazırladığını söyledi. Dereli, “Ülkemizin ve dünyanın hesap etmediği koronavirüs salgını ortaya çıktı. Haliyle buna göre dizayn edilecek yeni konut, rezidans, ofis ihtiyaçları doğacaktır. Yapılarda teknolojik alt yapıların güçlendirildiği yeni dizayn toplantı salonları, spor odaları, destek odaları gibi yeni trendler ortaya çıkacaktır” bilgisini verdi.

TASARRUF KRİTERİ ARANACAK

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı ve AE Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Ahmet Erkurtoğlu yeni dönemde tasarruflu evlerin de ön plana çıkacağını dile getirdi. Erkurtoğlu, “Suyun önemini bir kez daha anladığımız bu günlerde enerji tasarrufu sağlayan konutların değerleneceğini öngörüyoruz. Başka bir deyişle enerji ve su tasarrufu sağlayan yeşil binalar kazanacak. Şehrin yeni yerleşim yerlerinde hayat bulacak yatay mimariye sahip binalar da tercih nedeni olabilecek” dedi.

REKLAM

KONUT İLE OFİS BİR ARADA OLACAK

Korona sonrası evde çalışma odası sorgulanacağı da ifade ediliyor. Kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte büyük metrekareli evlere ulaşımın kolay olacağına vurgu yapan konut geliştiricileri, küçük ev talebinin azalacağını belirtiyor. Sektörde inşa çalışmaları da hızla devam ediyor. İhlas Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Celep, projelerin inşaatlarının sürdüğünü, bu zor günleri milletçe kısa sürede geride bırakacaklarına inançlarının tam olduğunu söyledi.

ÇİFTLİK VE BAHÇELİ EV ARAYIŞI BAŞLADI

Evrim Kırmızıtaş Başaran

Emlak danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, koronavirüsün Türkiye’de görülmesiyle kiralık villa ve müstakil konutlara talebin arttığını aktardı. Son iki hafta içerisinde talep yoğunluğu yaşadıklarını vurgulayan Başaran konuşmasını şöyle sürdürdü: “Özellikle merkezi semtlerde, apartman dairelerinde, plazalarda oturan müşterilerimiz evlerini değiştirmek istiyorlar. Karantina süreci uzadıkça insanlar yürümek, temiz hava almak istiyor. Bu nedenle bahçe isteniyor. Bazı müşteriler ise evlerinin önündeki bahçede meyve ve sebze dikmek istiyor. Bahçede fırın yaptırmak isteyen bile var. Çiftlik ev talebi de arttı."

MİMARİ ÖZELLİKLER DE DEĞİŞTİ

Tüm dünyada pandemi olarak ilan edilen Covid-19, konutların mimari özelliklerini de değiştirdi. Bir dönem sıkça projelerde yer verilen Fransız balkonlar artık pek talep edilmeyecek gibi görünüyor. Fransız balkonun yerini teraslı ve balkonlu evler alacak. Balkonlarda da beklenti metrekarelerin büyük olması yönünde. Mimar Erkurtoğlu, korona nedeniyle evdeki balkonların ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığını söyledi. Erkurtoğlu, güney yönüne bakan konutların da yeni dönemde değerlendiğine dikkat çekti.