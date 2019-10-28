Ekonomi Manisa yatırımıyla gaza basacak
OTOMOTİV

Manisa yatırımıyla gaza basacak

Volkswagen’in Manisa’da üretmeyi planladığı iki modelden biri olan Skoda’nın Superb modeli yenilenerek Türkiye’de satışa sunuldu. Yatırım haberleriyle birlikte Skoda markasının Türkiye’de yükselişe geçtiğini söyleyen Yüce Auto Genel Müdürü Zafer Başar, “Avrupa’nın emisyon baskısı bize bu yatırımı getirdi. Talebe cevap vermek adına müthiş bir yatırım” dedi.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Yeni Skoda Superb
Yeni Skoda Superb

Skoda’nın yenilenen modeli Superb’in tanıtımı, İstanbul Sakıp Sabancı Müzesi’nde düzenlenen basın toplantısıyla gerçekleştirildi. Türkiye’de 170 bin 300 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılan yeni Superb modeli, daha fazla konfor, güvenlik ve verimli motor seçeneği sunuyor.

  • Yeni Skoda Superb iç görüntüsü
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  • Yeni Skoda Superb

ÜRETİM DOĞU’YA KAYIYOR

Zafer Başar

Superb tanıtımında Volkswagen (VW) yatırımını değerlendiren Yüce Auto Genel Müdürü Zafer Başar, “Avrupa’da üreticilere emisyonda büyük bir baskı var. Ama üreticilerinde en çok kazandığı alan içten yanmalı motora sahip otomobiller. O nedenle Avrupa’da daha çok elektrikli üretilecek. İçten yanmalı motorlar Avrupa’yı terk edip bizim gibi ülkelerde üretime başlayacak. Bize yatırım şansını getiren temel şey bu. Skoda’nın talebe yetişmek adına 300 bin adetlik fazla üretime ihityacı vardı. Manisa yatırımı Skoda’nın üretim kapasitesini artırması açısından müthiş bir şey oldu. Biz bundan maksimum faydalanacağız. Marka bilinirliğimiz artıyor”ifadelerini kullandı.

MANİSA REKABETİ ARTIRIR

VW Grubu’nun yatırım farklarını sıralayan Başar sözlerine şöyle devam etti: “VW girdiği ülkelerde ekosistemi değiştiriyor. Nereye giderse gitsin, bütün ekosistem içerisinde meslek liseleri, mavi yakalıların eğitimi, OSB’lerin organizasyonu, mesleki eğitim, iştiraklerin eğitim ve entregrasyonu gibi konularda tüm organizasyonu üstleniyor. Yani VW yatırmının gelmesi sadece yerli üretim yapılması açısından değil, kaliteyi yükseltecek olmasından dolayı kıymetli. Bu koşullarla rakiplerin de bu üretim tarzına uyması gerekecek ve rekabeti artıracak.”

TÜRKİYE ‘EN’LER ARASINDA

Başar, Superb’in marka için önemli olduğunun altını çizerek, “Superb için 2019 yılı hedefimiz 4 bin 100 adetti. İlk 9 ayda 2 bin 100 adet satış gerçekleştirdik. Yeni Superb ile yıl sonuna kadar 2 bin adetlik daha satışa imza atıp, hedefimize ulaşacağımıza düşünüyoruz” diye konuştu.

2020’de 500 binlik pazar hayal değil

  • Gelecek yıla ilişkin Türkiye otomobil pazarı beklentilerine değinen Başar, “Gelecek yılı hepimiz çok merak ediyoruz. Bu tempo devam ederse sadece otomobil pazarından bahsediyorum, 500 binlik bir rakama ulaşmak ve belki de aşmak çok şaşıracak bir durum olmayacak bizim için. İşlerin düzelmeye başladığını görüyoruz bu bizi çok mutlu ediyor. 2018’in nisan, mayıs aylarında ara vermiş olduğumuz yükseliş temposuna tekrar ulaşacağımızı ön görüyoruz” açıklamasında bulundu.

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