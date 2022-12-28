Mart ayında eve ulaşacak: Bakan Fatih Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'den çıkacak gazın mart sonu sisteme verileceğini söyledi. Çaycuma’daki 58 milyarlık keşifle birlikte doğal gazda 710 milyar metreküplük rezerve ulaşıldığını hatırlatan Dönmez, Karadeniz gazını Filyos’ta işleyecek tesisin yüzde 85 tamamlandığını kaydetti. Dönmez, “Üretilen gazı BOTAŞ'ın ana iletim sistemine bağlayacak istasyon çalışmaları tamamlandı. Deniz tabanında bugüne kadar 10 kuyuyu açtık. Buraya 30'un üzerinde ilave kuyu açarak devam edeceğiz. 2026 gibi kuyu açma işlemlerinin tamamını bitirmiş olacağız” dedi.

FATURAYA YANSIYACAK MI?

Bulunan rezervlerin faturalara ne zaman yansıyacağı sorusuna cevap veren Dönmez, “Yatırım çalışmalarımız devam ediyor. Henüz sisteme verilmedi. Bu bizim kendi gazımız, cari açığımıza son derece olumlu yansıyacak, artık orada ne kadar gaz üretirsek o kadar az ithal edeceğiz anlamına geliyor.” diye konuştu. Rum yönetiminin Türkiye’ye yakın sahada doğal gaz keşfetmesini de değerlendiren Dönmez şunları söyledi: “6. parsel bizim Türkiye Cumhuriyeti’nin yetki alanının dışındaki bir parsel. Ancak Kıbrıs’ı sadece bir tek taraftan ibaret görürsek yanılırız. Kıbrıs Adası’nda yaşayan herkesin o kaynaklardan istifade etme hakkı var.”

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Akdeniz’de çalışmalar sürüyor

Fatih Dönmez, Akdeniz’de Abdülhamid Han gemisinin Yörükler-1’deki çalışmasını tamamladığını kaydetti. Dönmez, "Mersin Taşucu açıklarında, ikinci lokasyonda da çalışmalarına devam ediyor. İlk yapılan çalışmanın jeolojik etütleri TPAO tarafından gerçekleştiriliyor. Akdeniz’de kendi kıta sahanlığımızda kendi yetki alanımızda arama, sondaj faaliyetlerine devam edeceğiz” diye konuştu.