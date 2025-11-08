MB enflasyon tahminlerini yine yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, dün İstanbul'da yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Karahan'ın sunumuna göre; 2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedefleri, sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak korundu. 2025 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentileri ise yüzde 25-29 aralığından yüzde 31-33 aralığına çıkarıldı. Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 32 oldu. Bir önceki raporda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 27 seviyesindeydi. TCMB'nin 2026 yıl sonu tahmin aralığı da 3. enflasyon raporunda olduğu gibi yüzde 13-19 olarak belirlendi.

REVİZYONUN GEREKÇESİ GIDA FİYATLARI

Enflasyonun 2027 yılında yüzde 9’a geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını öngördüklerini kaydeden Karahan, şu ifadeleri kullandı: "2025 yılı tahmin aralığının yukarı yönlü güncellenmesinde, öne çıkan unsurlardan biri gıda fiyatları varsayımımızda yaptığımız artış oldu. Petrol fiyatları varsayımındaki düşüşe karşın, ithalat fiyatları varsayımındaki güncelleme de tahminlerimizi yukarı yönde etkiledi. Ayrıca, talep koşulları dezenflasyonist olmakla birlikte, çıktı açığının son dönemde öngörülerimizin üzerinde seyretmesi tahminlerimizi yukarı çekti."

ALIM-SATIMLAR AŞIRI OYNAKLIĞI YÖNETMEK İÇİN

Karahan, Merkez Bankası’nın kurun yönünü etkilemeye yönelik bir alım satımının konusu söz konusu olmadığını ve aşırı oynaklığı yönetmek amacıyla alım-satım yaptıklarını dile getirdi. Sunumunun ardından gelen bir soru üzerine Karahan, “Ülkemizde döviz piyasası genelde tek yönlü olabiliyor. Bu da sağlıklı fiyat oluşumunu engelliyor. Biz sağlıklı fiyat oluşumunu destekliyoruz” diye konuştu.

REZERV ARTIŞINDA 47 MİLYAR DOLARLIK ALTIN ETKİSİ

Karahan, bilançodaki tahvil miktarının 260 milyar TL olduğunu, oransal olarak da bunun düşük bulunduğunu belirtti. Vadesi gelecek tahvillerin yenilenmesinin gerektiğini de aktaran Karahan "Tahvillerin aktiflere oranını biraz artırabiliriz. Piyasayı bozmayacak şekilde tahvil alımları yapılacak, planlaması sürüyor" dedi. TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan da, rezervlerde son dönemdeki 60 milyar dolarlık artışta, 47 milyar dolarlık altın etkisi olduğu bilgisini verdi.












