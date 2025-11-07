Yeni Şafak
MARLİN 100 EW İnsansız Deniz Aracı, başarıyla test edildi

17:297/11/2025, Cuma
DHA
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN ve Sefine Tersanesi iş birliğiyle geliştirilen MARLIN 100 EW İnsansız Deniz Aracı'nın başarıyla test edildiğini duyurdu.

Haluk Görgün, NSosyal hesabından test faaliyetine ilişkin görüntüleri paylayarak, "Denizlerimize yerli akıl, özgün güç. ASELSAN ve Sefine Tersanesi iş birliğiyle geliştirilen, Milli Savunma Bakanlığımız ve Deniz Kuvvetlerimizin katkısıyla hayata geçirilen MARLIN 100 EW; elektronik harp yetenekleriyle donatılmış, silahlı ve insansız bir deniz platformu olarak başarıyla test edildi.

Uzaktan komutalı SMASH silah sistemi, yüksek hassasiyetli hedef angajmanı ve otonom seyir kabiliyetiyle MARLIN, denizlerimizde caydırıcılığın yeni adresidir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Savunma Sanayii Başkanlığımızın 40'ıncı yılında ortaya konan bu başarı; yerli ve milli üretim anlayışımızın mavi sulardaki yansımasıdır.

Başta ASELSAN ve Sefine Tersanesi olmak üzere, bu platforma katkı sunan tüm paydaşlarımıza ve sahada alın teriyle bu sürece omuz veren çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Yolumuz Mavi Vatan’dır. Gücümüz, kendi imkan ve kabiliyetlerimizdir" dedi.



#Marlin
#ASELSAN
#MARLİN 100 EW
