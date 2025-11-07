Türkiye limanlarında kruvaziyer rekoru: 10 ayda 2 milyon yolcu

“ Ocak-ekim döneminde Kuşadası Limanı 582 kruvaziyer gemiyle en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı liman oldu. Kuşadası Limanı'nı sırasıyla 242 kruvaziyer gemiyle İstanbul limanları ve 113 kruvaziyer gemiyle Bodrum Limanı takip etti. Yolcu sayısında da sıralama değişmedi. Söz konusu dönemde Kuşadası Limanı 964 bin 448 yolcu ile en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu. Kuşadası Limanı'nı sırasıyla 584 bin 330 yolcuyla İstanbul limanları ve 135 bin 677 kruvaziyer yolcuyla Bodrum Limanı takip etti.”