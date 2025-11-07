Trabzon-Soçi feribot seferleri 14 yıl sonra yeniden

Trabzon ile Rusya'nın Soçi kenti arasında 14 yılın ardından Lider Line şirketine ait "Seabridge" isimli feribotla düzenlenen ilk sefer tamamlandı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, seferlerin en yoğun döneminin 1990-2000 yılları olduğunu söyledi. Soçi'de 2014'te düzenlenen spor organizasyonu dolayısıyla konteyner ve TIR taşımacılığına kısıtlama getirildiğini belirten Çelebi, seferlerin yeniden başlamasının turizm açısından önemli olduğunu dile getirdi.

YOĞUN TALEP VAR

Lider Line Yönetim Kurulu Üyesi Aykan Üçüncü de seferlerin kış sezonunda Trabzon'dan çarşamba ve pazar, Soçi'den perşembe ve pazartesi yapılacağını bildirdi. Taleplere göre sefer sayısını artırmayı planladıklarını aktaran Üçüncü, "Yazın 2 günde bir sefer planlıyoruz. Çok yoğun bir talep var. Ofis telefonları devamlı çalıyor. Trabzon halkı için de büyük bir heyecan. Biz beklediğimizin çok daha üstünde bir talep görüyoruz" dedi.

OTURARAK SEYAHAT 70 DOLAR

Üçüncü, bilet fiyatlarına ilişkin de şu bilgiyi verdi: "Araç ile yolculuğu 500 dolar olarak belirledik. Oturarak gidecek yolcular için de 70 dolar. Süit odalarımız var 2 kişi kalınabilen, bunları da 220 dolar olarak belirledik. Normalde gemimiz buradan çıktığı zaman 5 ya da 6 saat içinde Soçi’ye varabilme seyrine sahip." Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ İşletme Müdürü Nurullah Bilgin ise seferlerin Trabzon Limanı'nı hareketlendirmesini beklediklerini kaydetti.







