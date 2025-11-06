Bakan Bayraktar: Hedefimiz nükleer teknolojilerde söz sahibi bir Türkiye inşa etmek

“Nükleer teknolojileri yalnızca enerji üretimiyle sınırlı görmüyoruz. Sağlıktan tarıma, sanayiden uzay teknolojilerine kadar pek çok alanda stratejik bir güç olarak değerlendiriyoruz. Bakanlığımıza bağlı TENMAK Nükleer Enerji Araştırma Enstitümüzde yürüttüğümüz bilimsel çalışmalar ve Ar-Ge projeleriyle geleceğin ihtiyaçlarına yerli ve yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. Hedefimiz barışçıl nükleer teknolojiyi yaşamın her alanıyla bütünleştirmiş, bu alanda kendi kabiliyetlerini geliştirmiş ve küresel ölçekte söz sahibi bir Türkiye inşa etmektir”