Bakan Bayraktar: Hedefimiz nükleer teknolojilerde söz sahibi bir Türkiye inşa etmek

16:556/11/2025, Perşembe
DHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yazılı açıklamalarda bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Hedefimiz barışçıl nükleer teknolojiyi yaşamın her alanıyla bütünleştirmiş, bu alanda kendi kabiliyetlerini geliştirmiş ve küresel ölçekte söz sahibi bir Türkiye inşa etmektir" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) bünyesinde faaliyet gösteren Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü’nün (NÜKEN) Ankara yerleşkesinde, nükleer teknolojinin kanser teşhis ve tedavisinden gıdaların korunmasına kadar birçok alanda yerli imkanlarla kullanılabilmesine kapı aralayan çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Bakanlığın ilgili kuruluşu TENMAK’ın bünyesindeki NÜKEN'de nükleer teknolojinin araştırılmasına, geliştirilmesine ve yerlileştirilmesine ilişkin çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Ayrıca nükleer bilimler ve malzeme araştırmaları koordinatörlüğündeki 4, radyasyon metrolojisi ve ölçüm hizmetleri koordinatörlüğü ile hızlandırıcı ve ışınlama teknolojileri koordinatörlüğündeki 3’er çalışma grubu ile toplam 10 ayrı çalışma grubunda çalışmalar yürüttüğünü belirtti.


Bakan Bayraktar, “Nükleer teknolojileri yalnızca enerji üretimiyle sınırlı görmüyoruz. Sağlıktan tarıma, sanayiden uzay teknolojilerine kadar pek çok alanda stratejik bir güç olarak değerlendiriyoruz.

Bakanlığımıza bağlı TENMAK Nükleer Enerji Araştırma Enstitümüzde yürüttüğümüz bilimsel çalışmalar ve Ar-Ge projeleriyle geleceğin ihtiyaçlarına yerli ve yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. Hedefimiz barışçıl nükleer teknolojiyi yaşamın her alanıyla bütünleştirmiş, bu alanda kendi kabiliyetlerini geliştirmiş ve küresel ölçekte söz sahibi bir Türkiye inşa etmektir” ifadelerini kullandı.


