Turizmci kadınların sigortası 5 yıl devletten

Turizm sektöründe kadın istihdamının artırılması ve temsiliyetinin güçlendirilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binasında Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Arasında İş Birliği Protokolü İmza Töreni yapıldı.

Programda konuşan Bakan Göktaş, “Bakan Göktaş, "TÜRSAB Akademi bünyesinde, kız öğrenciler ve kadınlara yönelik eğitimler ve mentörlük programları düzenleyeceğiz. Aynı zamanda sektörde kadın temsiliyetini artırmak için seminerler, atölyeler ve farkındalık etkinlikleri gerçekleştireceğiz” dedi.

Sigorta 5 yıl devletten

Bu programlarla kadınların sektöre hazırlanmasını, bilgi ve becerilerini geliştirerek kendi başarı hikayelerini yazmalarının destekleneceğini kaydeden Göktaş, “Kurum bakımında veya koruyucu aile yanında bulunan gençlere öncelik vereceğiz. Bu gençlerimizin, TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinde staj ve istihdam fırsatlarına erişmelerini sağlayacağız. Ayrıca, bu gençlerimizin istihdam edilmesi halinde işveren sosyal güvenlik primlerinin 5 yıl süreyle devletimiz tarafından karşılanacağını belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Çalışan annelere TÜRSAB indirimi

Kadın emeğinin turizmde daha görünür hale gelmesini istediklerini kaydeden Bakan Göktaş, “Bu kapsamda, kadın üretici pazarları, kooperatifler ve el emeği atölyelerini içeren tematik tur rotalarının oluşturulmasını destekleyeceğiz. Kadın istihdamı ve girişimciliğine dair teşvik ve hibeleri TÜRSAB üyeleriyle paylaşarak, bu fırsatların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacağız. Çalışan annelerin ve ailelerinin, TÜRSAB acentelerinin hizmetlerinden indirimli yararlanmalarını sağlamak üzere çalışmalar yürüteceğiz. Kısacası bu protokol, sadece bir iş birliği belgesi değil. Kadınların emeğine, genç kızlarımızın geleceğine ve ülkemizin turizm vizyonuna yatırımın somut bir ifadesi olacak” açıklamasında bulundu.

TÜRSAB Akademi kurulacak

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlılaya, TÜRSAB olarak kadın istihdamına önem verdiklerini kaydetti. Bağlıkaya, “Proje kapsamında, TÜRSAB Akademi vasıtasıyla, kız öğrenciler ve kadınlara yönelik mesleki eğitimler düzenlenecek. Eğitim ve mentörlük programlarına kurum bakımında ya da koruyucu aile yanında bulunan lise ve üstü öğrenim gören kız öğrenciler ile bu hizmetlerden faydalanmış olan genç kadınlara yönelik öncelik verilerek, önemli bir sosyal sorumluluk çalışmamızı da yerine getirmiş olacağız. Bu programdan mezun olanlara da mümkün olduğu kadar iş imkânı da sağlanacak” ifadelerini kullandı. Program ikili iş birliği protokolünün imzanlanması ile son buldu.











