Altının kilogram fiyatı 5 milyon 592 bin liraya yükseldi

6/11/2025, Perşembe
AA
Altının kilogram fiyatı yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 592 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 385 bin lira, en yüksek 5 milyon 600 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,6 artışla 5 milyon 592 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 505 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 347 milyon 392 bin 300,87 lira, işlem miktarı 971,43 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 761 milyon 856 bin 213,91 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 5.505.000,00 4.072,00

En Düşük 5.385.000,00 3.968,50

En Yüksek 5.600.000,00 4.135,00

Kapanış 5.592.000,00 3.968,50

Ağırlıklı Ortalama 5.537.220,86 4.063,27

Toplam İşlem Hacmi (TL) 5.347.392.300,87

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 971,43

Toplam İşlem Adedi 79





