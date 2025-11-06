Altın fiyatları, ABD'de dün açıklanan özel sektör istihdam verilerinin beklenenden yüksek gelmesine karşın alıcılı seyirde. Altın fiyatları 6 Kasım 2025 Perşembe gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Peki altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Uzman isimden çarpıcı altın yorumu geldi. İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları.
Altın, çarşamba günü ABD'de yayımlanan ADP özel sektör istihdam verilerine rağmen yatırımcıların riskli varlıklardan uzak durmasıyla yüzde 1'in üzerinde yükseldi. Ons altın sabah saatlerinde 3990 dolar seviyesine kadar çıkarken bu sabah saat 09:30 sıralarında 3986 dolardan işlem görüyor. Piyasa katılımcıları, Aralık ayında bir indirim daha olma ihtimalini geçen haftaki yüzde 90’dan şimdi yaklaşık yüzde 63 olarak görüyor. İşte 6 Kasım güncel gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve ata altın fiyatları.
Gram altın fiyatı
5.396,77 TL
5.397,53 TL
Çeyrek altın fiyatı
9.019,00 TL
9.104,00 TL
Yarım altın fiyatı
18.039,00 TL
18.197,00 TL
Cumhuriyet altın fiyatı
35.967,00 TL
36.266,00 TL
Ata altın fiyatı
5.046,87 TL
5.084,44 TL
22 ayar bilezik fiyatı
5.046,19 TL
5.083,10 TL
Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıların kafasını karıştırdı. Bir yanda jeopolitik riskler ve küresel belirsizlikler, diğer yanda piyasadaki ani iniş çıkışlar. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyararak kısa vadede düşüş, uzun vadede ise yeni rekorlar beklediğini söyledi.
'Kısa vadede düşüş sürecek'
CNN Türk canlı yayınında konuşan İslam Memiş, ons altında iki haftada yaklaşık 500 dolarlık sert bir satış yaşandığını hatırlatarak, piyasanın hâlâ “sağlıksız ve manipülatif” bir fiyatlamada olduğunu belirtti.
“Altın 2 hafta önce 4.282 doları gördü, ardından 3.885 dolara kadar geriledi. Şu anda 4.026 dolar civarında. Kasım ayında 3.800 dolar seviyesini güçlü bir destek olarak takip ediyoruz,” dedi.
Memiş’e göre Kasım ayı içinde kısa vadeli bir geri çekilme görülecek, ardından altın yeniden yukarı yönlü hareketine devam edecek.
Gram altında 8 bin TL hedefi
Orta ve uzun vadede yükseliş beklentisini koruduğunu vurgulayan Memiş, gelecek yıl için önemli tahminlerde bulundu:
“2026’ya doğru ons altının 4.888 dolar, gram altının ise 8.000 TL seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Ancak bu seviyelerden önce düşüş trendini tamamlamamız gerekiyor.”
Uzman isim, alım için acele edilmemesi gerektiğini söyleyerek, yatırımcıya şu uyarıyı yaptı:
“Altın şu anda biraz dinleniyor. 3.800 dolar seviyesi, yeni alımlar için daha uygun bir zemin olabilir. Panik alım yapanlar yüksekten maliyetlendi. Bu dönemde sabırlı olan kazançlı çıkacak.”
'Uzun vadede altın yine güvenli liman'
Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığını hatırlatan Memiş, jeopolitik riskler, ticaret savaşları ve Afrika’daki gerilimler nedeniyle altının güvenli liman rolünü koruduğunu ifade etti.
“Kısa vadede dalgalanmalar sürse de uzun vadede altın yatırımcısına kazandırmaya devam edecek. Güvenli liman kimliğini yeniden giydi,” dedi.