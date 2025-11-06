'Kısa vadede düşüş sürecek'

CNN Türk canlı yayınında konuşan İslam Memiş, ons altında iki haftada yaklaşık 500 dolarlık sert bir satış yaşandığını hatırlatarak, piyasanın hâlâ “sağlıksız ve manipülatif” bir fiyatlamada olduğunu belirtti.





“Altın 2 hafta önce 4.282 doları gördü, ardından 3.885 dolara kadar geriledi. Şu anda 4.026 dolar civarında. Kasım ayında 3.800 dolar seviyesini güçlü bir destek olarak takip ediyoruz,” dedi.





Memiş’e göre Kasım ayı içinde kısa vadeli bir geri çekilme görülecek, ardından altın yeniden yukarı yönlü hareketine devam edecek.