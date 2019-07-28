Ekonomi Mega yat Flying Foxa 215 bin litre yakıt ikmali yapıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mega yat 'Flying Fox'a 215 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Dünyanın en büyük 20 yatından biri olarak değerlendirilen "Flying Fox"a Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7 tankerle yakıt ikmali gerçekleştirildi.

Haber Merkezi AA
Flying Fox
Flying Fox

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dünyanın en büyük 20 yatından biri olarak değerlendirilen "Flying Fox"a, 215 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğunda, 21 metre genişliğindeki yat, ikmal için Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı.

  • Üzerinde 10 milyon dolar değerinde helikopter bulunan yata, 7 tankerle 215 bin litre yakıt ikmali gerçekleştirildi.

Haftalık kirası bir milyon doların üzerinde olan ve iki helikopter pisti bulunan yat, ikmalin tamamlamasının ardından iskeleden ayrıldı.

Temmuz ayının ilk haftasında Fethiye'de 210 bin litre akaryakıt ikmali yapılan ve bir süredir Muğla'nın farklı yerlerinde görülen mega yatta, havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları ve sinema imkanı bulunduğu belirtildi.

'Hüseyinbey' ve 'Çelikoğlu' Denizli'ye uyum sağladı
EKONOMİ
'Hüseyinbey' ve 'Çelikoğlu' Denizli'ye uyum sağladı

Akıllı mühimmat 'Atom' göreve başlıyor
EKONOMİ
Akıllı mühimmat 'Atom' göreve başlıyor

Karadeniz somonu Rusya'dan büyük talep görüyor
EKONOMİ
Karadeniz somonu Rusya'dan büyük talep görüyor
FSM Köprüsü trafiğe açıldı

FSM Köprüsü trafiğe açıldı

​31 gün süren çalışmalar sona erdi, tüm şeritler trafiğe açıldı.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

Ağrı'da 600 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi.
Düzceden bir acı haber daha

Düzce'den bir acı haber daha

​7 yaşındaki İlayda'nın cansız bedeni bulundu.
İdlib'e hava saldırıları durmuyor

İdlib'e hava saldırıları durmuyor

​Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Sudan'da 3 Haziran olayların bilançosu

Sudan'da 3 Haziran olayların bilançosu

AGK kararıyla internete erişim, bir aydan uzun süre engellenmişti.
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

​Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek.

'Atom'<br> göreve başlıyor

'Atom'
göreve başlıyor

​4 kilometre etkili menzile sahip.

Sizin de <br>başınıza gelebilir

Sizin de
başınıza gelebilir

​Kütüphanenizdeki kitapları hemen kontrol edin!
Tutuklandı

Tutuklandı

​Genç kıza saldırı anı kameralar tarafından görüntülenmişti.
Yoğun bakıma alındı

Yoğun bakıma alındı

Büyükanıt'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı.
Sıra dışı bir durum

Sıra dışı bir durum

​Van'da yürütülen bir kazı çalışmasında bulundu.
Geldikleri yere geri dönmeleri şart

Geldikleri yere geri dönmeleri şart

​Libya'da siyasi süreç Hafter'in Trablus'tan çekilmesine bağlı.
Taktik koşusu <br>altın getirdi

Taktik koşusu
altın getirdi

​Son düzlükte yaptığı atakla zaferi elde etti.
81 ilde <br>eş zamanlı uygulama

81 ilde
eş zamanlı uygulama

41 bin 270 personel katıldı, 11 bin ev kontrol edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.