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OTOMOTİV

Yeni Renault Megane

Megane Sedan’a yeni nesil motor

Türkiye Bursa OYAK Renault fabrikasında üretilen ve dünyaya ihraç edilen aynı zamanda iç pazarda en çok satılan Megane Sedan’a yeni motor çeşitleri eklendi. 1.3 TCe 140 bg benzinli ve 1.5 Blue dCi 115 bg dizel motorlar, çevreci özelliklerinin yanısıra yüksek performansları ve düşük yakıt tüketimleri ile dikkati çekiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Renault Megane
Renault Megane

OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen Megane Sedan’a yeni nesil turbo benzinli ve dizel motorlar eklendi.

1 BENZİNLİ 1 DİZEL MOTOR DAHA GELDİ

1.3 TCe 140 bg benzinli ve 1.5 Blue dCi 115 bg dizel motorlar, çevreci özelliklerinin yanı sıra yüksek performansları ve düşük yakıt tüketimleri ile dikkati çekiyor. Renault ürün gamında Kadjar ve Megane HB modellerinde yer alan 1.3 TCe benzinli motor, Megane Sedan’da 140 bg, 6 ileri manuel ve 7 ileri EDC seçenekleri ile birlikte sunuluyor. Yerini aldığı 1.6 16V 115 bg motora göre daha yüksek bir sürüş dinamizmi sunan 1.3 TCe 140 bg turbo benzinli motor, ortalama yakıt tüketimini (5,2-5,5l/100 km) ve CO2 emisyon salımını (119-126 g/km) daha düşük seviyelere çekiyor. 140 bg güç ve 240 Nm’lik tork değeri ile yüksek performansa sahip yeni benzinli turbo motor, en düşük devirlerde dahi maksimum sürüş keyfi sunuyor.

100 KİLOMETREDE 4 LİTRE YAKIYOR

  • Megane Sedan’ın modernize edilmiş dizel motorlarında, performanstan ödün vermeden zararlı emisyon miktarını azaltan (SCR) sistemi bulunuyor. “Blue dCi” adıyla anılan motor, önceki nesil motora kıyasla 5 bg daha fazla güç ve 10 Nm daha yüksek tork sağlayarak performanslı bir sürüş sunuyor. Düşük yakıt tüketimi (4,0-4,2l/100 km) ve karbondioksit emisyon salımı (105-112 g/km) ile Blue dCi 115 motor, verimli ve performanslı bir sürüş sunuyor. Megane Sedan, Türkiye’de bütün müşterilerinin talebine cevap verebilecek bir benzinli, bir dizel olmak üzere toplam iki motor seçeneği ile satışa sunuluyor.

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