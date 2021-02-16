Memleket market: Dünyada eşi benzeri yok​

Pandemide doğal ürünlere artan talep ve gıda fiyatlarındaki yükseliş memleket markete olan talebi artırdı. Malumunuz İstanbulluların birçoğu, şehirlerindeki akrabalarından gelen tarhana, bulgur, salça ve daha birçok ürünün yolunu dört gözle bekler. Hemen her yıl sonbahardan itibaren mega kentin otogarları belki de dünyada tek olan bir görüntüye sahne olur. Çuvallar dolusu gıda otobüslerden indirilir. Bu erzaklar, dar ve orta gelirli vatandaşın kış aylarındaki en büyük dayanağıdır.

LOJİSTİĞİ ŞEHİRLER ARASI OTOBÜSTEN

Memleket marketin lojistiği ise otobüs şoförü ve muavinlerden sorulur. Kargo taşıma maliyetleri yüksek olunca Adana’dan yüklenen çuvallar dolusu yiyecek, Bayrampaşa Otogarı’na çok uygun fiyatla gelir. Aylarca yetecek erişte, bulgur, un, mısır yanında kuru et, yağ, salça ve dahası otogardan evlere ulaşır. Memleket market, öyle bereketlidir ki erzağın bir kısmı eşe dosta dağıtılırken, bir kısmı satılır. Mahalle bakkalında ‘Köy pekmezi, organik salça, Malatya kayısısı, Erzincan tulumu, Trabzon tereyağı’ gibi kendi şehirlerinden getirilen ürünler pazarlanır.

VATANDAŞIN KIŞLIK ERZAĞI

Memleket marketin reklama da ihtiyacı yoktur. Anadolu'nun en ücra köyünde bile şubesi, İstanbul'un lüks semtlerinde müşterisi vardır. Küçük esnaf dostudur. Kısacası memleket market, 15 milyonluk şehirde, mutfak masrafını azaltması yanında, eşe dosta yapılan satışlarla milyarlarca liralık bir ekonomiye işaret eder. Köydeki çiftçi ürününü aracılar olmadan gönderip gelir sağlar. Bir nevi tarladan sofraya mantığı işleyince, herkes kazanır. Anlayacağınız memleket market, Anadolu’dan sevkiyatın hiç kesilmediği, bu ülkenin geleneksel, sosyal ve tabi ki kazançlı bir gerçeğidir.

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ANADOLU’DAN ERZAK GÖÇÜ

Ancak bu sene salgının da etkisiyle kırsaldan İstanbul’a kışlık yiyecek gönderimi hala devam ediyor. Buna son aylarda gıda fiyatlarındaki artış da eklenince vatandaş çareyi hemşehrilerinde buldu. Normalde kışa doğru bitmesi gereken sevkiyat Şubatta bile sürüyor. Memleketten gelen ürünler, market raflarındaki artışla beraber daha da kıymetlendi desek yeridir. Doğal beslenmek ve Kovid-19’a karşı bağışıklığını güçlendirmek ve mağazasında satmak isteyen bu aralar memleketindeki eşi dostu daha fazla arar sorar oldu.

YÖRESEL ÜRÜNÜN EN GÜZEL REKLAMI

Taraklı tarhanasının, Karadeniz’in tereyağının, Antep’in turşusunun, Mardin’in etinin tadını İstanbul’da standart market raflarında bulmak mümkün olmayınca memleket market kapısı çalınıyor, Ayrıca yöresel ürünlerin organik olduğu fikri vatandaşa cazip geliyor. Bu haliyle memleket marketin belki de dünyada eşi benzeri yok.

İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Levent Sümer’e göre, öncelikle konu yeme-içme alışkanlıkları ile ilgili. Sümer, "Anadolu’yu ziyaret edip lezzetleri tadan İstanbullular (İstanbullu tanımı ayrıca tartışılır) sipariş veriyor. Bazıları da gittikleri yerlerden yöresel ürünleri beraberlerinde getiriyor. Aslında bu durum bazı perakende mağazalarda ciddi bir ticari faaliyet olarak görülüyor" yorumunda bulunuyor.

TARLA İLE MARKET FİYAT FARKINDA YENİ ÇÖZÜM

"Market ve tezgahlarda satılan ürün fiyatları özellikle nakliye, akaryakıt ve işletme maliyetleri eklendiğinde İstanbul’da oldukça yüksek bir tutara ulaşıyor” diyen Levent Sümer, “Tarlada kilogramı 1 TL’ye satılan domates market raflarında 10 TL olunca, vatandaş temel tüketim ürünlerini daha uygun fiyata beraberlerinde getirmeyi düşünüyor ya da akrabalarına sipariş veriyor. Dar gelirli de ihtiyacını bu yolla ucuza karşılamış oluyor, e-ticaret için de yeni bir alan" bilgisini veriyor.

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OLAY BİTMİŞ

En kral profesörlere inat vatandaş zaten çözmüş olayı. Hem karnın hem ruhun doyuyor. Gördüğün gibi okuyucu, Taraklı tarhanası, Aydın inciri, Amasya elmasını ve dahasını sana getirdik. Al sana memkelet havası. Hem de fiyatları katlayan aracılar olmadan. Hava demişken yaza ne kadar kaldı acaba? Sayan var mı?

E-Ticareti bile besliyor

İşin psikolojik boyutunu Levent Sümer şöyle özetliyor: "Memleketten gelen herşeyin iyi ve uygun fiyatlı, olduğu düşüncesi var. Bu nedenler internette yöresele ilgi var. Haklılık payı yüksek olan bu düşünce, insanların memleketten ihtiyaçlarını karşılamalarına sebep oluyor. Kargo maliyetleri nedeniyle, otobüslerle gönderim yapılmak kaçınılmaz oluyor ve otogarlar devasa bir pazar alanına dönüşüyor.”