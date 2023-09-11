Memleket markette mesai zamanı

Pandemide doğal ürünlere olan ilgi ve gıda fiyatlarındaki yükseliş memleket markete olan talebi artırdı. Malumunuz büyük şehirlerde yaşayanların çoğu farklı yerlerdeki akrabalarından gelen tarhana, bulgur, salça ve daha birçok ürünün yolunu dört gözle bekliyor. Anadolu'dan gönderilen gıda ürünlerini ifade etmek için kullanılan memleket market her zamankinden daha fazla popüler. Bu hem aile bütçesine katkının hem de sağlıklı beslenmenin en uygun yolu. Havaların serinlediği şu günlerde; ülkenin dört bir yanında kışlık salça, turşu ve domates rendesi kavanozlanmaya başladı. Kışlık erzak, bazıları içinse geçim kapısı. Ev yapımı doğal yiyeceklere ilgiyle beraber bu işi ticarete döküp kazanç sağlayanların sayısı oldukça fazla.

Mesut Öksüz

BİNLERCE KİŞİ EVDE ÜRETİP İNTERNETTEN PAZARLIYOR

Binlerce kişi evinde yaptığı yöresel ürünleri internetten satıyor. Haliyle bunlar artık sadece bir ailenin kışlık ihtiyacına göre hazırlanmıyor. Eşe dosta gönderim ve online satışlarla beraber, evlerdeki mesai artıyor. Yılın bu zamanlarında cam kavanoz ve kapağına talep patlaması yaşanıyor. E-ticaret siteleri yanında züccaciyeci küçük esnafın da bayram ettiği bir sonbahardan bahsediyoruz. Taraklı tarhanasını, Karadeniz tereyağını, Antep turşusunu İstanbul’da market raflarında bulmak mümkün olmayınca memleket marketin kapısı çalınıyor.

500 MİLYON ADET KAPAK SATIŞI

Memleket marketin reklama ihtiyacı yok. Anadolu’nun en ücra köyünde bile şubesi, İstanbul’un lüks semtlerinde müşterisi var. Bize özgü bu tüketim ve alışveriş modelinin belki de dünyada eşi benzeri bulunmuyor.

Geçtiğimiz yıl 400 milyona yakın kavanoz kapağı satıldığını belirten Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, “Vatandaş fiyatlar nedeniyle yeniden konserve yapmaya başladı. Kapak satışlarının kavanozlardan daha fazla olduğunu da belirtmek gerekiyor. Bu yıl kapak satışlarında geçtiğimiz seneye göre yüzde 25’lik bir artış bekliyoruz. Yaklaşık 500 milyon adetlik satış olacak” bilgisini verdi.

EV ALETLERİNE YOĞUN İLGİ

Sonbaharda yoğunluk kazanan ve her geçen gün gündelik hayatta daha fazla kullandığımız memleket markette faaliyetler sadece kavanozlarla sınırlı değil. Teknoloji sayesinde evde kışlık erzak yapmak kolaylaştı. Hal böyle olunca, küçük ev aletlerin de satışların arttığı bir dönemden söz edebiliriz. Taç Ev ve Mutfak Eşyaları Yönetim Kurulu Başkanı Esra Kuştemir, okul dönemi ve kışlık hazırlıklar nedeniyle küçük ev aletleri pazarında ciddi hareketlilik olduğunu vurguladı.

Esra Kuştemir

Yakın coğrafyalardaki kış hazırlığı ihracatı artırdı

Son birkaç yıldır artan sağlıklı yemek trendi nedeniyle satışların arttığını vurgulayan Esra Kuştemir, evde erzak hazırlamaya yönelik ürünlerin çeşidine dikkat çekiyor. Kuştemir, “Elektrikli küçük ev aletleri şekil değiştirmeye başladı. Örneğin çekirdek çıkarıcılar, blender, yoğurt makinesi, otomatik rende, mutfak robotu gibi belirli birkaç ürün grubunda satışların hızlandığını söyleyebiliriz. Mutfağa her zamankinden daha fazla yatırım yapıldığı aşikar. Yine sosyal medyada moda olan yemek videolarının satışlarımıza olan katkılarını eklemek lazım. Aynı zamanda kış için erzak hazırlığı tek ülkemiz için geçerli bir durum değil. Yakın coğrafyamızda da benzerleri yapılıyor. Bu nedenle elektrikli küçük ev aletleri ihracatımızda önemli oranda canlanma söz konusu.”

Yöresel ürünün reklamı

En kral ekonomi profesörlerine inat vatandaş zaten çözmüş olayı. Hem karnın hem ruhun doyuyor. Gördüğün gibi okuyucu, Taraklı tarhanası, Aydın inciri, Amasya elmasını ve dahasını sana getirdik. Al sana memleket havası. Hem de fiyatları katlayan aracılar olmadan. Hava demişken yaza ne kadar kaldı acaba? Sayan var mı?







