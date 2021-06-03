Milyonlarca emekli ve memur merakla bekliyor: İşte beş ayda ortaya çıkan zam farkı

Emekli maaşı zammı milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Emekli maaşına gelecek zam oranında enflasyon rakamları etkili oluyor.

TÜİK açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları Mayıs'ta yıllık %16,59 oldu.

Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Yasaya göre; memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre 2 yılda bir tespit edilirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşarsa fark da yansıtılıyor. SSK ve Bağkur emeklisine ise geri dönük 6 ayda oluşan enflasyon rakamı neyse o oranda zam yapılıyor.

Toplu sözleşme gereğince memurlar ve memur emeklileri, 2021 yılının ilk altı ayı için yüzde 3 zam aldı. Ocak ayı enflasyonu yüzde 1,68, şubat ayında yüzde 0,91, mart ayında da yüzde 1,08 olarak açıklandı.

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Yılın ilk 5 ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 6,39 oldu. Milyonlarca memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personelin temmuz ayında alacağı zam oranına etkisi olacak. İlk 5 aya bakıldığında yılbaşında alınan yüzde 3'lik zammın üzerine 3,5 puanlık zam oluştu. Temmuz başında açıklanacak haziran rakamları sonrasında zammın oranı da kesinleşmiş olacak.

Ocak ayı enflasyonu yüzde 1,68, şubat ayında yüzde 0,91, mart ayında da yüzde 1,08 olarak açıklandı. Nisan ayında ise bu rakam yüzde 1.68 olarak duyuruldu. Mayıs ayı enflasyonu da 0,89 olarak gerçekleşti. Buna göre ilk 5 aylık enflasyon ise yüzde 6.39 oldu.

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MEMUR ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Yapılan toplu sözleşme ile beraber 2021 senesinin ilk 6 ayı için memurlar yüzde 3 zam aldı. Mayıs ve haziran ayı rakamlarının da açıklanmasından sonra enflasyonda toplamda yüzde 3'ü geçen kısım zam olarak yansıyacak.

2020 MEMUR ENFLASYON FARKI NE KADAR OLMUŞTU!

Memurlar, 2020'nin ilk altı ayında yüzde 1,75, ikinci altı ayında da yüzde 4,36 enflasyon farkı almıştı.

2021 MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN MAAŞ ZAMMI NASIL BELİRLENECEK?

Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yapılan toplu sözleşme zamları 2018 yılından beri enflasyonun altında kaldığı için her 6 ayda bir enflasyon farkı yansıtılıyor. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam son 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.

Memur ve emeklinin maaşı ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez artıyor. Memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre belirlenirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamların üzerine çıkarsa fark ekleniyor. SSK ve Bağkur emeklisi de 6 aylık enflasyon ne kadar gerçekleşmişse o oranda zam alıyor.

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Memurlar, 2021 yılının ikinci yarısında yüzde 3 oranında bir toplu sözleşme zammı alacak. Toplam TÜFE'nin yüzde 4'ü geçmesi durumunda ise geçen tutar kadar enflasyon farkı maaşlara zam olarak yansıyacak.

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