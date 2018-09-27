Mercedes'te 130 yıl sonra bir ilk

Daimler AG'nin 12 yıllık efsane CEO'su Dieter Zetsche görevinden ayrılıyor. 2019 yılından itibaren şirketin Denetleme Kurulunda görev alacak Zetsche'nin yerine ise geçmişi 130 yıl öncesine dayanan Alman markanın tarihinde ilk kez Alman olmayan bir isim atandı.

İsveç kökenli Daimler AG'nin yeni CEO'su Ola Källenius, 1993 yılından beri Daimler bünyesinde çalışıyor. 2015 yılından bu yana ise Daimler'in Yönetim Kurulu'nda yer alan yeni CEO, önceki görevlerinde markanın performans birimi olan AMG ve otomobil bölümünün pazarlama ile satış departmanlarını yönetmişti.

Habertürk'te yer alan habere göre; Daimler'in tepesine Källenius'un getirilmesi şirketin geleceği açısından önem taşıyor. Zira, Alman markaya göre otomobil sektöründe ayakta kalmak için üretilen otomobilin satmaya çalışmak temelinde bir iş modeli artık yeterli değil. Markanın söz konusu vizyonu çerçevesinde, Källenius'un en önemli görevlerinden biri karlılık getiren yeni alanlar keşfetmek olacak.

ŞİRKET ÜÇE BÖLÜNECEK

Bu çerçevede, Daimler'in önümüzdeki yıllarda elektrikli araçlar, otonom sürüş teknolojileri ve araç paylaşımı gibi yeni nesil mobil iş kollarına yatırımlarını artırarak sürdürmesi sürpriz olmayacaktır. Şirketin otomobil, kamyon ve mobil servisler olmak üzere üçe ayrılması üzerinde çalışıldığı da gelen bilgiler arasında.

ESKİ CEO İSTANBUL DOĞUMLU

Daimler'in mevcut CEO'su Dieter Zetsche Türkiye'ye uzak bir isim değil. 1953 İstanbul doğumlu olan Zetsche, o dönemde İstanbul'da çalışan ve mesleği mühendis olan babasının ülkedeki işleri sona erince 1956 yılında ailesiyle birlikte Almanya’ya dönmüştü.

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